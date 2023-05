Novità nel bosco di Biccari: al parco 'Daunia Avventura' nascono le pareti d'arrampicata

Al Parco ‘Daunia Avventura’ di Biccari, nascono le Pareti d’Arrampicata per piccoli e adulti. La Parete per bambini ha una larghezza di 3 metri e altezza 2.5. E all’arrampicata possono partecipare tutti i piccoli senza limite d’altezza o peso. Due, invece, sono le Pareti per gli adulti: con una altezza 8.5 m ed una larghezza di 2 metri. Possono arrampicarsi persone da un minimo di 15 kg ad un massimo di 150 e anche i più piccoli, con un’altezza minima di un metro e mezzo.

Sono previsti vari percorsi eseguibili: dai più semplici a quelli più impegnativi, e il tempo a disposizione e di 20 minuti per 3 salite. Tutti gli arrampicatori verranno seguiti da professionisti operatori del Parco e accompagnati con imbracatura da salita e discesa per i tre percorsi a disposizione. “Dopo l’exploit della scorsa stagione - ha dichiarato Mario De Angelis, presidente della coop. Ecolforest, che gestisce il Parco Daunia Avventura - c’era l’esigenza di ampliare l’offerta ludica all’interno del Parco. In verità, dopo che il pubblico ci ha premiati, nella scorsa stagione, con una presenza nell’area Parco, di oltre 35mila persone, avevamo già programmato di aumentare le case sugli alberi, che da Giugno ne diverranno 8 e la scelta della costruzione delle Pareti d’Arrampicata. Un successo dovuto alla presenza di più di 10 mila persone che hanno usufruito delle attività del Parco - conclude De Angelis-: dai percorsi acrobatici, al tiro con l’arco; dal trekking alla bike fino all’orienteering. Oltre ai percorsi didattico- naturalistici e del food”.

E che il Parco Daunia Avventura sia ormai da anni parte del sistema turistico di Biccari, lo conferma anche il sindaco, Gianfilippo Mignogna, il quale sottolinea come “la gestione attenta e ad impatto zero del bosco, rende l’intera area appettibilissima per un turismo esperienziale sempre più in crescita. Dove, la visita del Borgo - sostiene Mignogna - alle gite al lago Pescara, ai percorsi naturalistici e di gioco del Parco, fanno del nostro territorio, un territorio unico e apprezzato da tutta Italia. Tant’è - conclude il sindaco di Biccari - che proprio grazie a questo binomio pubblico-privato, anche per mezzo della gestione della cooperativa di Comunità, siamo riusciti a moltiplicare posti letto e offerta di ristorazione. Prolungando così la stagione turistica, che oltre le casette sugli alberi, vede anche l’attrazione della Bubble Room”.