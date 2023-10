Apre in via Bari una nuova realtà culturale: la sala 'Locus Mirabilis' di Fumettosmania

Uno strano personaggio si affaccia da una locandina, firmata da Luigi Dragonetti, ha gli occhi spalancati e ben aperti a quello che a prima vista sembra il mondo di Harry Potter, ci annuncia che è giunta l’ora di aprire le porte di una nuova realtà culturale nella città di Foggia.

La libreria Fumettosmania, con la collaborazione dell'associazione del Teatro del pollaio-compagnia dell’accade, annuncia l'apertura della sala 'Locus Mirabilis' all'interno della sua nuova sede di via Bari.

La voglia che ha spinto il proprietario Giuseppe Salvagno e la direttrice artistica dell'associazione Rosanna Giampaolo ad aprire questo spazio condiviso, è l’esigenza di creare un luogo dove incontrarsi, per essere una città creativa e rigenerata dall’aggregazione culturale, un avamposto, un presidio sociale dove incontrare prima di tutto persone e addetti alle arti e alla cultura a 360 gradi.

Ad attende gli utenti al suo interno, attraversando una serie di archi che suggeriscono un passaggio dimensionale in stile Urban, ci sarà uno spazio off-off con un palco e tutti i comfort di un piccolo teatro; scenografie fantastiche in grado di emozionare tutti coloro che vogliono distaccarsi dalla realtà, magari per il tempo della lettura di un fumetto, seduti anche per ore su morbidi cuscini o per una passeggiata in libreria, per ritrovare quelle emozioni spesso sopite da una città difficile ma che riempiono gli occhi meravigliati di chi osserva e tutto questo.

Gli eventi che seguiranno saranno a largo raggio, dai corsi di disegno, illustrazione, fumetto e teatro proposti dall'associazione del Teatro del pollaio, a quelli di carattere teatrale, musicale, culturale, e ancora mostre, incontri con autori, disegnatori e personaggi della cultura e dell'arte, fino a sfilate di moda, sarà questa la vocazione del luogo mirabile dove potrete vedere anche le opere degli artisti del Teatro del pollaio.

L'inaugurazione è prevista per le 18:30 di domenica 15 ottobre alla presenza di alcuni personaggi del mondo del fumetto e delle creature del Teatro di Figura, peculiarità quest'ultima che distingue il Teatro del pollaio nella sua arte performativa. Previste anche delle performance dal vivo con gli artisti/attori del Teatro del pollaio: Antonella Colucci, Rosanna Giampaolo, Amalia Tucci, Stefania Stango, con una piece di quest’ultima sul tema 'Tra gli eroi e i supereroi', una strepitosa performance musicale con Michele Ciliberti, in arte Mannaro, e con la partecipazione straordinaria di Roberto Galano nelle vesti di 'Vertical Man', eroe/supereroe/antieroe dei nostri giorni e in particolare della nostra città.

Non mancheranno i cosplayer. Si preannuncia una serata memorabile in cui si ripercorreranno i quasi trent'anni della libreria/fumetteria più vecchia della Puglia tra un brindisi e uno scambio di battute di chi ha visto crescere un luogo in cui si sono incontrate non meno di due generazioni di appassionati, dove in parecchi hanno trovato l’ispirazione per diventare disegnatori, autori, registi, e operatori delle arti a livello nazionale. Sognatori e veri amanti della letteratura disegnata e della poesia che ne scaturisce e che chiedono a gran voce di continuare a sognare.