Al ‘Pascal’ torna il premio Mario Frasca per ricordare i caduti per la Patria

Torna il premio ‘Mario Frasca’. Organizzato dall’associazione Mario Frasca con l’istituto scolastico Blaise Pascal di Foggia e giunto alla quinta edizione, nasce per ricordare l’ex alunno Mario Frasca, il caporal maggiore capo (ex alunno dell’istituto tecnico di via Napoli) caduto in missione internazionale di pace a Herat in Afghanistan il 23 settembre 2011, per un ostacolo posto al centro della carreggiata che fece ribaltare il mezzo Vtlm Lince.

L’appuntamento è per mercoledì 10 maggio a partire dalle 10 a scuola dove i veri protagonisti saranno gli studenti con i loro elaborati dedicati a Mario Frasca e a tutti i caduti che hanno perso la propria vita per la Patria. Il primo classificato si aggiudicherà un personal computer di ultima generazione, il secondo un buono di 200 euro e il terzo uno da 150 da consumare in prodotti tecnologici.

Previsti gli interventi di diversi ospiti tra cui il collega e compagno di missione di Frasca Brando Guglielmo, il professore Francesco Lioce, e la giornalista Maria Clara Mussa (con un videomessaggio) e il fotoreporter Daniel Papagni ideatori del libro ‘Exit Tragedy. Pensare che volevamo la pace per l'Afghanistan’'.