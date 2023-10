Riparte lo scuolabus per i bambini disabili: quattro accompagnatori assunti per dieci giorni

Nella giornata di ieri, con una procedura eccezionale e di urgenza, il Comune di Foggia ha provveduto all’assunzione di quattro accompagnatori di scuolabus per dieci giorni. "Questa procedura si è resa necessaria per assicurare in via derogatoria e sostitutiva l’accompagnamento a scuola almeno dei bambini disabili", un servizio atteso da molte famiglie

L’Amministrazione ha attivato la procedura adesso, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria da parte di Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro), avvenuta lo scorso 12 ottobre. Quando l’Agenzia Regionale avrà provveduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto (le istanze di riesame da parte degli interessati potranno essere presentate entro le ore 12:30 del 17 ottobre), il Comune di Foggia potrà procedere all’assunzione a tempo determinato di tutti i 16 operatori previsti, come da richiesta rimasta inevasa sin dal scorso 3 luglio.

A far data dal 19 ottobre, invece, saranno assunti i quattro operatori addetti al servizio di bidellaggio, richiesti all’Agenzia regionale con la stessa nota del 3 luglio.

In questo caso la graduatoria pubblicata da Arpal, trasmessa agli uffici il 9 ottobre, risulta essere quella definitiva.