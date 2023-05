La 'San Giovanni Bosco' vince il concorso musicale internazionale Rossomandi

La scuola Primaria e dell’Infanzia ‘San Giovanni Bosco’ di Foggia porta a casa nuovi premi. Il primo è quello conquistato al 23° concorso internazionale ‘Florestano Rossomandi’ tenutosi a Bovino dove il coro di voci bianche della scuola si è aggiudicato il primo premio assoluto consegnato dal presidente della giuria, la pianista internazionale Tatiana Vratonjic. Tra i giurati anche il famoso direttore d'orchestra Jesús Perelló Fuster.

A conquistare sono stati i brani “Il raffreddore" di Maurizio Longo e ‘Do re mi’, brano tratto dal film ‘Tutti insieme appassionatamente’, in un adattamento per coro a due voci pari. Inoltre, con la motivazione “dedizione, passione e straordinaria direzione del coro” la docente Giuseppina Di Viesti ha ottenuto il riconoscimento speciale per l’attività didattica.

“L'impegno tenace nella preparazione, la giusta concentrazione nel momento dell'esibizione e il grande entusiasmo di tutti i coristi e le coriste, insieme con la sapiente guida della direttrice e il supporto della maestra Lucia Di Giuseppe – ha dichiarato la dirigente Maria Cianci – hanno permesso di raggiungere questo importante e straordinario risultato. Il nostro grazie a piene mani a lei e al suo coro di voci bianche, sempre pronti a strabiliare il pubblico”.

Un altro premio è arrivato anche per gli alunni dell'interclasse di quinta sono arrivati primi a Caserta nel concorso ‘Ambiente e Sport: un contributo all'Agenda 2030’ per la sezione ‘sport in informatica’ per la quale hanno elaborato un prodotto tecnologico abbinandolo allo sport con la finalità di insegnare a volersi bene e ad amare il proprio territorio.