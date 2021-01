Noi dada, e tu? alla 'Foscolo' incontri online con la dirigente e i dada workshop

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La scuola dell’innovazione è di nuovo in gioco: si tratta dell’istituto Dada 'Ugo Foscolo' di Foggia: la scuola senza zaino, in cui gli alunni sono chiamati a sperimentare nuove metodologie basate sulla didattica per ambienti di apprendimento.

E anche questa volta la visione innovativa, basata sul binomio formazione ed emozione, si fa valere, nonostante la pandemia, grazie al grande successo del Tg Dada Stories, attraverso il quale i piccoli giornalisti della 'Foscolo' hanno raccontato la propria scuola a coetanei e genitori che stanno decidendo quale sarà per loro la scuola del futuro. Innovativi nel farsi conoscere, promuovendo due incontri online, sabato 9 e giovedì 14 gennaio, attraverso la piattaforma Zoom, con la dirigente Fulvia Ruggiero, pronta a spiegare le finalità del modello Dada.

Creativi per l’ideazione dei consueti laboratori che si svolgono durante il Dada Day per far conoscere ai nuovi piccoli alunni la scuola che potrebbe diventare la loro, per i prossimi tre importantissimi anni del percorso della secondaria di I grado. Anche quest’anno i Dada workshop saranno tenuti dagli alunni, guidati dai loro docenti, per condividere le emozioni che il modello didattico della scuola Foscolo offre.