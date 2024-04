Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 aprile

Nuovo fine settimana all’insegna di tanti eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere.

Sabato 20 aprile

Foggia

Nella Sala del Tribunale del Palazzo Dogana alle 17.30, ci sarà la cerimonia di premiazione del Campionato ‘Rally & Velocità’ ACI Sport 2023 di Basilicata, Molise e Puglia’.

Nella Sala Diomede del Museo Civico alle 17.30 inaugurazione della mostra personale dell’artista foggiano Enzo Ruggiero dal titolo ‘Inediti’.

Al Teatro della Polvere alle 18 andrà in scena ‘Peter Pan scopre l’isola che non c’è’.

Nell’Auditorium Santa Chiara alle 19 nuovo appuntamento con ‘Musica felix’ dedicato al classicismo viennese.

Presso la libreria ‘Fumettosmania’ alle 20.30 andrà in scena ‘Pulcinella e comici erranti - spettacolo di Commedia dell'arte, dai ciarlatani fino agli sfavillanti teatri barocchi’ il nuovo appuntamento con il teatro per famiglie organizzato dal Teatro del pollaio-compagnia dell’accade.

Al Teatro dei Limoni alle 21 ci sarà lo spettacolo ‘Via crudex’ per la regia di Rosario Palazzolo.

Al Piccolo Teatro di Foggia alle 21 torna in scena ‘Miseria e nobiltà’, il capolavoro di Eduardo Scarpetta, nell’adattamento e per la regia di Dino La Cecilia.

Provincia

A Lucera nel Cantiere delle Arti alle 20 andrà in scena ‘Scoppia, Scoppia… Mi Scò!’ di Giuseppe Marzio.

A Manfredonia al Teatro Comunale Lucio Dalla alle 21 andrà in scena ‘Pace – da Aristofane’, la produzione teatrale di comunità di Bottega degli Apocrifi.

A San Paolo di Civitate primo giorno dell'antica Fiera di San Paolo che promuove i prodotti bio e a km 0 come asparagi, olio, vino e porchetta.

A Peschici alle 20.30 in auditorium andrà in scena ‘Il contratto di matrimonio’ di Michele Martella, commedia in vernacolo peschiciano.

Domenica 21 aprile

Foggia

Al Teatro della Polvere alle 18 andrà in scena ‘Peter Pan scopre l’isola che non c’è’.

Al Teatro dei Limoni alle 21 ultima replica di ‘Via crudex’ per la regia di Rosario Palazzolo.

Al Piccolo Teatro di Foggia alle 21 torna in scena ‘Miseria e nobiltà’, il capolavoro di Eduardo Scarpetta, nell’adattamento e per la regia di Dino La Cecilia.

Provincia

A San Marco in Lamis iniziano i festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista.

A Lucera, presso lo stadio comunale dalle 10 alle 12 si terrà l’evento ‘La città in movimento’, manifestazione dedicata al fitness e organizzata dall’ente di formazione Format con l’Asd Lucera Calcio e patrocinato dal Comune di Lucera, dalla Provincia di Foggia, dalla Regione Puglia e dalla Camera di Commercio di Foggia.

A Peschici alle 20.30 in auditorium andrà in scena ‘Il contratto di matrimonio’ di Michele Martella, commedia in vernacolo peschiciano.

A Cerignola al Teatro Roma alle 21 sul palco saliranno Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro con lo spettacolo ‘Il malloppo’ di Joe Orton, per la regia di Francesco Saponaro.

A Manfredonia al Teatro Comunale Lucio Dalla alle 21 andrà in scena ‘Pace – da Aristofane’, la produzione teatrale di comunità di Bottega degli Apocrifi.

A San Paolo di Civitate ultimo giorno dell'antica Fiera di San Paolo che promuove i prodotti bio e a km 0 come asparagi, olio, vino e porchetta.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

A Manfredonia fino al 4 maggio nelle ex Fabbriche San Francesco ci sarà la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese (AQP) ‘La fontana racconta’.

A Foggia fino al 30 maggio presso la Contemporanea Galleria d’arte di Giuseppe Benvenuto sarà possibile ammirare 'Larte che parla moderno e contemporaneo'.

A Foggia fino al 20 aprile nella sala Rosa del Vento della sede della Fondazione Monti Uniti di Foggia ci sarà la mostra ‘Paesaggi di Capitanata. Opere dal XX al XXI secolo’ del pittore foggiano Pino Palmieri.