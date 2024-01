Ancora lavori all'impianto termico, slitta il rientro a scuola per gli alunni della Parisi-De Sanctis

Rientro a scuola posticipato per gli alunni della scuola Parisi-De Sanctis. Una comunicazione giunta ai genitori della scuola primaria nella giornata di ieri ha annunciato la sospensione delle attività didattiche a partire dal prossimo 8 gennaio – data nella quale era previsto il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie – fino al 13 gennaio. La ripartenza ritardata si è resa necessaria per consentire i lavori di rifacimento delle tubazioni dell’impianto termico del plesso ‘Parisi’. “Motivi di sicurezza”, spiega il dirigente scolastico nella comunicazione. Escluse dal provvedimento, solo due classi ubicate in un’altra palazzina.

Una decisione destinata a generare più di un malumore tra i genitori degli alunni. Anche perché l’emergenza non è recente. Lo scorso novembre i bambini che frequentano l’istituto comprensivo dovettero fronteggiare il guasto all’impianto termico, a causa del quale fu disposta la riduzione temporanea (dalle 8.30 alle 11.30) dell’orario scolastico.

Nel documento, si precisava che nonostante “le reiterate segnalazioni effettuate ai competenti responsabili degli uffici del Comune di Foggia”, ad oggi “la situazione è rimasta invariata in quanto nessun intervento è stato posto in essere dall’Ente locale (responsabile del funzionamento e della manutenzione degli impianti scolastici, ndr)” né “formalmente comunicato” all’Amministrazione scolastica. Situazione che spinse le famiglie a organizzare un picchetto sotto Palazzo di Città per farsi ricevere dalla Sindaca. Un po' quel che accadde nel dicembre del 2018 una delegazione di mamme protestò a Palazzo di Città per il mancato funzionamento del sistema di riscaldamento dei plessi scolastici.

I propositi vennero meno una volta giunta la comunicazione relativa all’inizio dei lavori. Ma a distanza di un mese e mezzo dall'avvio dei lavori la situazione di precarietà permane.“Ma non si era provveduto a tamponare il problema con un impianto occasionale? Si è rotto anche quello? Indecente, inaccettabile, irresponsabile. Prego chi di dovere di trovare immediatamente una soluzione o ci mettete in forte difficoltà. Per tacere della compromissione del percorso di studi dei bambini”, il commento di una madre.