Mamme sul piede di guerra alla 'Parisi-De Sanctis': riscaldamenti spenti e orario ridotto alla primaria

Vento di protesta all’istituto comprensivo ‘Parisi-De Sanctis’ di Foggia. Le mamme sono sul piede di guerra. Sta creando non poco scompiglio una comunicazione a firma del dirigente Alfonso Rago e che porta la data di oggi, domenica 26 novembre. Si tratta della comunicazione della riduzione temporanea dalle 8.30 alle 11.30 dell’orario scolastico a causa del “guasto dell’impianto termico della palazzina della scuola primaria”. Si comincia già domani.

Nel documento, inoltre, si precisa che nonostante “le reiterate segnalazioni effettuate ai competenti responsabili degli uffici del Comune di Foggia”, ad oggi “la situazione è rimasta invariata in quanto nessun intervento è stato posto in essere dall’Ente locale (responsabile del funzionamento e della manutenzione degli impianti scolastici, ndr)” né “formalmente comunicato” all’Amministrazione scolastica. Insomma, da Palazzo di Città tutto tace.

E dal momento che la scuola, oltre l’istruzione deve anche garantire “la tutela della salute psico-fisica degli alunni e del personale” che è a rischio “a causa delle basse temperature di queste giornate invernali”, non resta che ridurre l’orario.

Ovviamente le famiglie non ci stanno e tramite le chat è già partito il tam tam per organizzarsi e andare fin da subito a picchettare il Comune per farsi ricevere dal Sindaco e, soprattutto, risolvere la situazione. Perché a rischio non c’è soltanto la salute, ma anche la didattica che nella scuola primaria è fondamentale e che con una riduzione così drastica e reiterata di ore andrebbe sicuramente a discapito della formazione di base.