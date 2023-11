Orario ridotto alla Parisi-De Sanctis: iniziati i lavori di riparazione dell'impianto termico

Tirano un sospiro di sollievo le famiglie dei bambini che frequentano la primaria dell’istituto comprensivo ‘Parisi-De Sanctis’ di Foggia. L’emergenza dovuta al guasto dell’impianto termico sarebbe in fase di risoluzione. Secondo quanto riportato da una comunicazione diffusa questa mattina, oggi sono iniziati i “lavori straordinari di riparazione”.

Resta, però, invariata la riduzione dell’orario che “al momento rappresenta l’unica soluzione per garantire la tutela psico-fisica degli alunni e del personale scolastico” – precisa la scuola – a causa delle temperature particolarmente rigide di questi giorni. Tuttavia l’inizio dei lavori fa ben sperare che questa situazioni non duri a lungo e che in breve tempo si ritorni alla normalità.

La notizia era già trapelata ieri, anche se in maniera non ufficiale, e aveva quindi fatto desistere le mamme dal picchetto sotto Palazzo di Città. Difatti nel pomeriggio di domenica, dopo la comunicazione della riduzione temporanea dell’orario scolastico per la primaria dalle 8.30 alle 11.30, nelle chat dei genitori era partito il tam tam per andare a protestare davanti a Palazzo di Città e a chiedere un incontro con la sindaca. Ma “la solerzia con cui si è risposto alla richiesta urgente di intervento” le ha battute sul tempo.