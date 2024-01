La medicina entra nella scuola orientativa della 'Catalano-Moscati'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Giorno 24 gennaio, alle 9.30, è stato ospite dell’Istituto ‘Catalano-Moscati’ presso l’Auditorium di via Altamura, un’eccellenza del Policlinico Riuniti di Foggia: il direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, dott.Rodolfo Sacco.

‘La professione medica-Talento e aspirazioni nella professione del Medico’, un meeting d’eccezione per tutte le classi seconde e terze della 'Moscati' e per tutte le classi quinte della primaria Catalano. "Seguire le proprie inclinazioni non rinunciando mai ai propri sogni porta ad amare ciò che si fa e ad essere felici" queste le parole del dottor Sacco che hanno fanno centro nell’anima dei nostri ragazzi.

Grandissimo è stato il coinvolgimento degli studenti nel racconto della vita professionale del carismatico medico che ha donato il suo tempo all’orientamento e alla formazione degli studenti della scuola orientativa.

La spiegazione del percorso di studi intrapreso, del primo giorno di lavoro, del caso più impegnativo e difficile, della sua attività di ricerca in Gippone, della gioia di risolvere problematiche chirurgiche con la robotica endoscopica hanno trascinato tutta la comunità educativa che è stata catalizzata con domande ed interventi pertinenti e stimolanti.

Il noto medico ha ringraziato la dirigente dell'istituto, Antonella lo Surdo, e la sua Scuola Orientativa per lo straordinario impegno profuso nel sociale e con le nuove generazioni nella direzione dell’orientamento che resta la leva più importante per curare talenti e sostenere il ricambio nelle varie professioni.