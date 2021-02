"Dad fino ad aprile". Lopalco gela insegnanti e genitori. "Insistere sulle lezioni in classe è troppo rischioso"

"Fosse per me, manterrei la didattica a distanza prevalente fino ad aprile". È questa la risposta dell'epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco alla precisa domanda, in un'intervista a firma di Niccolò Carratelli sul quotidiano La Stampa, sulla ripresa o meno della didattica in presenza dal 15 marzo.

"Ci sarà una valutazione, anche alla luce delle indicazioni contenute nel prossimo Dpcm, a cui potremo fare riferimento. Temo, però, che da qui a due settimane la situazione epidemiologica possa peggiorare molto. Comunque, il rischio che i ragazzi si infettino tra loro, portando poi il virus a casa, resta. A prescindere dalla vaccinazione degli insegnanti".

Indica quale fattore di rischio principale la mobilità legata alla scuola, "milioni di persone ogni giorno", e poi ci sono le criticità irrisolte, nonostante i protocolli sanitari: "scarsa attenzione all'igiene di bambini e ragazzi, servizio mensa, uso disinvolto delle mascherine". E allora, la soluzione è tenere gli studenti a casa. "Per quanto possibile, salvaguardando i più fragili e con particolari esigenze. Ma è una scelta tristemente necessaria, oltre che impopolare. Io ed Emiliano ci saremmo evitati molte critiche e fastidi, per ogni ordinanza finiamo davanti al Tar". E assicura che non è semplice.

"Ora anche quelli che dicevano che la scuola è sicura e non è un luogo di contagio cominciano a tentennare o a ricredersi. Bisogna prendere atto che, con questo quadro epidemiologico, e con l'impatto delle varianti, insistere sulle lezioni in classe è troppo rischioso".