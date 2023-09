Caldo anomalo nelle classi del Marconi: preside anticipa l'uscita da scuola

Caldo anomalo a Foggia, a risentirne sono soprattutto alunni e docenti delle classi. Le elevate temperature nelle aule scolastiche hanno spinto la dirigente scolastica del liceo Marconi di Foggia, la professoressa Piera Fattibene, ad anticipare la chiusura dell'istituto scolastico per tutti i plessi nei giorni 22 e 23 settembre. 'Onde ridurre il disagio a carico degli studenti'" si legge nell'ordinanza.

Analogo trattamento chiedono gli studenti dell'Altamura-Da Vinci, così come segnalatoci dagli alunni dell'istituto, che attraverso le nostre pagine lanciano un appello al preside affinché adotti lo stesso provvedimento della collega. "Non si respira per il caldo". I pc avrebbero registrato temperature vicino ai 38°.