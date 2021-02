Test rapidi gratuiti per gli operatori scolastici pugliesi, screening ogni 15 giorni. Lopalco assicura: "Vaccinazioni dalla prossima settimana"

L'annuncio dell'assessore alla Sanità durante il consiglio regionale. A giorni verrà stipulato un accordo con le farmacie per i test al personale docente e non. E dalla prossima settimana potrebbe partire la campagna vaccinale

Tamponi rapidi per tutti i docenti da effettuare nelle farmacie. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Sanitù Pier Luigi Lopalco nel corso del Consiglio Regionale tenutosi oggi, replicando a una mozione del gruppo di Fratelli d'Italia sul 'Piano per riportare gli studenti alal didattica in presenza'.

Come riporta l'agenzia Dire, Lopalco ha dichiarato che a giorni verrà stipulato un accordo con le farmacie, grazie al quale gli operatori scolastici potranno avere diritto a effettuare il tampone gratuitamente ogni quindici giorni.

L'assessore ha anche fatto il punto sulle vaccinazioni degli operatori: "Proprio domani mattina sarà perfezionato il piano vaccinazioni Covid da parte del Ministero, che sta riportando le priorità delle categorie da vaccinare. Gli operatori della scuola saranno messi in priorità per quanto riguarda la vaccinazione, con l'utilizzo del vaccino AstraZeneca, che nelle regioni arriverà in questa settimana". La campagna vaccinale potrebbe cominciare già a partire dalla settimana successiva, una volta raccolte le adesioni di personale docente e non docente.