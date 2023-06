Frizioni nell'Udc foggiano, Perfetto mostra l'atto di nomina: "Brattoli e Cassano nostri riferimenti"

È datata 17 maggio 2023 la nomina, a firma del commissario regionale Udc Puglia, Gaetano Brattoli, di Roberto Perfetto a commissario cittadino Udc per la città di Foggia.

A mostrare l’atto della segreteria regionale dell’Unione di Centro è il diretto interessato, sconfessato dal segretario provinciale del partito di Lorenzo Cesa in Capitanata, Francesco D’Innocenzio.

“In qualità di coordinatore regionale dell’Udc, in considerazione del nuovo assetto organizzativo del partito, su indicazione del commissario provinciale di Foggia Francesco D’Innocenzio, ho l’onore di conferirti l’incarico di commissario cittadino Udc per la città di Foggia con decorrenza immediata – si legge -. L’occasione mi è gradita per augurarti buon lavoro”.

Evidentemente, il nuovo assetto organizzativo non ha trovato la piena condivisione degli organismi già costituiti sul territorio. La segreteria provinciale, infatti, non ha mai rilanciato la nomina attraverso i suoi canali ufficiali, nonostante abbia sempre puntualmente comunicato tutti i nuovi incarichi affidati.

La riorganizzazione è partita il 22 febbraio scorso con l’arrivo da Puglia Popolare di Massimo Cassano, nominato dal segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa, responsabile della Segreteria politica nazionale del partito. Nello stesso giorno, Gaetano Brattoli era diventato il nuovo coordinatore regionale del partito in Puglia per “coadiuvare, insieme al presidente regionale del partito, Giuseppe Tarantino, l’espletamento delle attività di partito”.

Francesco D’Innocenzio, come si evince chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate due giorni fa a FoggiaToday, non intende rinunciare alle sue prerogative, convinto com’è che ruoli e statuto vadano rispettati e che le nomine tocchino a lui.

“Io non ho fatto nessuna nomina – ha fatto sapere D’Innocenzio - Il commissario cittadino di Foggia sono io”. Disconosceva i contenuti di una piccata nota di Roberto Perfetto che lamentava il mancato coinvolgimento al tavolo del centrodestra.

“Ha pienamente ragione il signor D’Innocenzio, non ci conosciamo – dichiara all’indomani l’estensore di quel comunicato stampa – Infatti, la nomina è frutto della volontà del partito, conferitami dal commissario regionale dell’Udc, Gaetano Brattoli, e dal nostro capo della segreteria nazionale, Massimo Cassano, nostri riferimenti”.

Insomma, sembrano esserci, allo stato attuale, due Udc, o quantomeno frizioni che destabilizzano il partito. E dalle dichiarazioni si evince che non ci sarebbero proprio interlocuzioni tra i due. “Ad ogni buon conto – aggiunge Perfetto - ha commesso un errore importante. Con immutata stima, suggeriamo al D’Innocenzio di ricercare un confronto con tutti i componenti dell’Udc, insieme con la coalizione del centrodestra, almeno per ciò che attiene ai temi più sentiti e rilevanti per la nostra città”.

Il commissario foggiano, rinnegato dal coordinatore provinciale, afferma di voler “scongiurare eventuali elucubrazioni tese esclusivamente ad esacerbare gli animi”. In premessa, scrive che “non riconoscere nemmeno un atto ufficiale del partito, da un uomo politico è difficile da commentare ed è alquanto anomalo”. Accusa il segretario provinciale di “eventuali sabotaggi e destabilizzazioni” e di rifletterli nel centrodestra, e giudica “quantomeno inopportuno, se non sconveniente” che lo abbia appreso dagli articoli di stampa.

La sua nomina a commissario cittadino dell’Udc di Foggia “nasce dall’esigenza di voler contribuire al raggiungimento del tanto auspicato miglioramento della nostra città – fa sapere -, anche attraverso una maggiore dinamicità dell’azione politica e dell’impegno costante nel cercare di portare a termine gli obiettivi programmatici”. Di certo, a giudicare dai toni, non finisce qui.