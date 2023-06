Strano caso nell’Udc, D’Innocenzio disconosce una nota del commissario cittadino: "Non so chi sia"

Strano caso nell’Udc: un comunicato stampa arrivato in mattinata alle redazioni crea un certo scompiglio. Recava, in calce, la firma del ‘commissario cittadino Udc-Foggia città’.

Il segretario provinciale del partito di Lorenzo Cesa in Capitanata, Francesco D’Innocenzio, disconosce la nota: “Io non so neanche di chi sia la firma di quel comunicato”.

Ed effettivamente, a parte la qualifica, non compaiono nome e cognome dell’estensore. Il mittente, dall’account di posta elettronica unionedicentrofoggia@gmail.com, risulta tal Roberto Perfetto. “L’e-mail ufficiale dell’Udc è la seguente: udcfoggia@gmail.com”, fa sapere D’Innocenzio, ulteriore elemento a conforto della sua tesi.

L’ultimo commissario cittadino, almeno a giudicare da un comunicato del coordinamento provinciale di settembre, risultava l’avvocato Simona Roselli. “Io non ho fatto nessuna nomina”, afferma oggi Francesco D’Innocenzio. Da statuto, tocca a lui affidare gli incarichi. “Il commissario cittadino di Foggia sono io”, aggiunge, archiviando il caso una volta per tutte.

È il segretario provinciale, dunque, a guidare anche il circolo cittadino. Di certo, la nota ha creato qualche imbarazzo e viene da chiedersi se qualcuno voglia fare le scarpe al segretario provinciale o, comunque, scavalcarlo.

Entrando nel merito dei contenuti, quello che si presentava come l’Udc cittadino, lamentava di essere stato estromesso dalla riunione di coalizione di centrodestra del 16 giugno scorso, come altri non ben identificati “movimenti territoriali”, circostanza che avrebbe creato “altro subbuglio nel centrodestra” e che, a detta dell’estensore, andava evitato “visto il già increscioso episodio verificatosi ai danni della Lega cittadina, non invitata alla riunione svoltasi il 24 maggio”.

Insomma, chiunque sia, appare informato dei fatti. Lancia pure un monito, anche a nome degli altri movimenti territoriali non invitati al tavolo politico, affinché “non ci sia una rottura o divisione”.

Francesco D’Innocenzio si scalda e smentisce categoricamente quanto affermato: “Siamo presenti su tutti i tavoli. L’Udc partecipa a tutte le riunioni. Il centrodestra è unito e viaggiamo all’unisono”.