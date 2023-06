Prova dell’esistenza in vita del centrodestra: i partiti cercano di ristabilire una connessione sentimentale con la città

È durata un’oretta e mezza la prima riunione della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative a Foggia. Ai nastri di partenza ci sono cinque partiti: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Nuovo Psi.

Li ha ospitati la senatrice Anna Maria Fallucchi, nei suoi locali di via Dante. A fare le veci del commissario provinciale di Fratelli d’Italia, onorevole Galeazzo Bignami, erano in tre: oltre alla padrona di casa, c’erano il deputato Giandonato La Salandra e il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

La logica delle presenze è prettamente territoriale: solo esponenti foggiani - rappresentanti di partito e istituzionali - al tavolo dedicato esclusivamente alle Comunali nel capoluogo dauno. Non ha partecipato il segretario cittadino di FdI Mario Giampietro, che aveva organizzato, però, un incontro conoscitivo informale alla fine di maggio.

Forza Italia era presente con il suo segretario provinciale, Raffaele di Mauro, e con Enrico Pellegrini, responsabile Enti Locali. Per la Lega, sono intervenuti il coordinatore cittadino Antonio Vigiano e Raimondo Ursitti, delegato Enti Locali. In questo caso, il segretario provinciale non c’era perché è di Vico del Gargano. L’Udc ha risposto presente con il segretario provinciale Francesco D’Innocenzio, mentre per il Nuovo Psi c’erano il segretario provinciale, Antonio Tancredi, e il segretario cittadino Daniele Tucci.

Nomi non se ne sarebbero fatti, in una fase considerata embrionale del percorso. I partiti hanno concordato anche una precisa strategia comunicativa, magari anche per evitare retropensieri e ricostruzioni giornalistiche, decidendo di divulgare l’avvio delle interlocuzioni e l’esito del primo tavolo con un comunicato congiunto che sembra fornire la prova dell’esistenza in vita del centrodestra, anche perché nell’altra metà campo erano già partiti.

Si ripresentano alla città e provano a ristabilire una ‘connessione sentimentale’ con i foggiani, cercando di intercettare i bisogni della comunità per cominciare a buttare giù il programma.

I cinque partiti, dopo la prima riunione, si ripromettono di aprire alle forze territoriali, e per forze territoriali intendono, ad esempio, i Popolari di Gianni Stea, semmai Italexit, già coinvolta da Giampietro, L’AltraItalia e altri movimenti che hanno dato dimostrazione di voler stare con loro.

Almeno per ora, il centrodestra non appare solo riunito, ma anche unito.

I partiti, che si sono aggiornati alla prossima settimana per un nuovo incontro, “hanno ribadito la loro unità di intenti per la costruzione di un percorso unitario in vista delle prossime elezioni amministrative nella città capoluogo – si legge nella nota - Le forze politiche hanno stilato un primo cronoprogramma di azioni ed obiettivi, condividendo l’allargamento del tavolo a tutte le forze politiche e civiche territoriali che si riconoscono nell'alveo del centrodestra. Tra le novità anche l’organizzazione, a stretto giro, di un incontro pubblico con la città finalizzato a mettere a punto, di concerto, un programma di sviluppo e rilancio tanto atteso dalla comunità foggiana”.