"Garante dei minori già proposto". Turi (Sei Forte Papà) ai Cinquestelle: "Le fazioni politiche uniscano le forze"

"Leggendo gli interventi dei consiglieri comunali Quarato e Fatigato, trovo interessanti e condivisibili le loro proposte relative alla rendicontazione dell'operato dei Servizi Sociali, in merito ai minori sottratti alle loro famiglie. Crediamo, però, che bisognerebbe perorare la tutela dei minori sempre e a tal proposito si resta sconcertati nel leggere che i suddetti consiglieri pensino di proporre l'istituzione di un garante per i minori". Sergio Turi, presidente dell'associazione Sei Forte Papà, commenta così le proposte dei Cinquestelle in materia di difesa dei minori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'associazione spiega come da mesi, in collaborazione con il consigliere Raffaele Di Mauro, stia sollevando queste tematiche in ambito comunale. Risale al 27 febbraio scorso l'approvazione in Consiglio comunale della mozione sul registro della bigenitorialità, presentata da Di Mauro. Il relativo regolamento di attuazione è in fase di approvazione nella competente commissione.

Mentre il 23 giugno scorso è già stato depositato l'ordine del giorno che prevede l'istituzione del Garante dei Minori, che arriverà in uno dei prossimi Consigli comunali su proposta di Di Mauro e altri consiglieri comunali. "Crediamo sia doveroso precisare - continua Sergio Turi - che in virtù delle importanti tematiche , sia il caso che tutte le fazioni politiche scendano in campo unite affinchè i minori non diventino strumento politico, ma al contrario, che tutti i colori politici abbiano un filo conduttore comune. Non si perda altro tempo e non si cerchi di attribuirsi la paternità di progetti già sottoposti al Consiglio comunale, ma, insieme, - conclude il Presidente di Sei Forte Papà - si cominci a fare in modo che vengano attuati al più presto questi strumenti già in essere".