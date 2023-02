162 anni dopo la caduta del Regno delle Due Sicilie: "Crocifissione Sud calvario senza fine, come il peggiore degli incubi"

Anche quest'anno l'associazione 'Terra di Capitanata' ha ricordato la caduta della fortezza di Gaeta e con essa l'indipendenza delle Due Sicilie, facendo affiggere a Foggia e in alcuni centri della provincia, un manifesto sui tristi eventi di 162 anni fa.

"Quella data, lungi dall'essere cosa passata e senza alcun legame con l'attualità, è invece più viva che mai nelle sofferenze del nostro popolo. Colonizzati e impoveriti in ogni ambito dalla rapacità di un Nord famelico, vediamo i nostri giovani partire e sempre più spesso portarsi dietro i loro vecchi. I paesi e le città si spopolano. I fondi a noi destinati, europei ed italiani, prendono la via del Nord. I media 'nazionali' ci ignorano o ci infangano un giorno si e l'altro pure. Il Nord pretende ed ottiene l'Autonomia che sarà realizzata tutta a nostro danno. Insomma, dopo 162 anni, la crocifissione del Sud sul Calvario dell'Unità non ha fine, come il peggiore degli incubi. Al giorno d'oggi sono tanti i 'ricordi' che trovano spazio nell'informazione e nella politica nazionale, ma la nostra data, il 13 febbraio, e il nostro ancora attuale genocidio, fisico, economico e culturale, viene sistematicamente ignorato e boicottato. Il nostro sforzo quindi avviene nella ferma convinzione che solo una presa di coscienza la più larga possibile può fermare questa ingiustizia e dare al Sud d'italia quel futuro che oggi evidentemente non ha"