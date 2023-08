San Severo piange il socialista Franco Tamburro, il sindaco: "La città perde un'intelligenza raffinata"

Lutto a San Severo. È morto, dopo una “logorante e cattiva malattia” Franco Tamburro, agronomo, imprenditore nel settore della mobilità e delle infrastrutture, e soprattutto politico. Segretario provinciale del Partito Socialista, è stato consigliere comunale e due volte assessore all’urbanistica con i Sindaci Mario Fantasia e Gianfranco Savino. L’intera città di San Severo lo piange. Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio e i ricordi a lui legati.

“Perdo un fratello. Sei stato un riferimento importante per me e per tanti. La città perde uno dei figli migliori. In questo momento penso alle tante battaglie che abbiamo fatto insieme per cambiare in meglio la nostra città. Senza di te mi sentirò solo. Riposa in Pace Franco” scrive Michele Santarelli del PSI.

Queste, invece, le parole del sindaco Francesco Miglio. “Franco Tamburro era quel che si dice un ‘animale politico’. Era di una intelligenza raffinata. Destinato ad una carriera politica brillante. La politica era la sua passione, la sapeva fare. Intuiva le cose prima di tutti gli altri. La città perde un bel cervello. Uno dei migliori che abbia mai incontrato. Se la famiglia vorrà, il Palazzo di città spalanca le porte e si inchina davanti alle spoglie mortali di un valido esponente politico per esserne luogo della sua camera ardente”.