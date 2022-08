Salvini a Foggia per spingere Splendido a Roma

La Lega foggiana, in subbuglio dopo il niet del partito alla candidatura del dirigente regionale Raimondo Ursitti, questa sera accoglierà il leader Matteo Salvini, capolista in Puglia nel collegio plurinominale al Senato. A fare gli onori di casa sarà Joseph Splendido, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Puglia 1, Foggia-Andria-Cerignola. L'incontro tra il segretario federale con militanti e sostenitori del consigliere regionale si terrà alle 19 presso il Parco del Gusto di viale Luigi Pinto, c/o piscina comunale, quando l'ex ministro dell'Interno risponderà alle domande dei giornalisti. Seguirà un discorso e una cena buffet per tutti i partecipanti.

Raggiante Splendido, che ci riprova a quattro anni dall'elezione sfiorata in Parlamento, quando non furono sufficienti 6349 preferenze. Uno 0,22% di consensi in meno non gli consentirono infatti di staccare il pass per Roma. Ci andò Rossano Sasso. In quell'occasione il Carroccio incassò oltre 23.500 preferenze in Capitanata.

Splendido ci crede. E attende Salvini, sceso a Foggia per dargli manforte. "Per me è un onore. Evidentemente crede in questa partita e nella mia persona. Una fiducia di cui sono grato e fiero e che onorerò con tutto me stesso”.