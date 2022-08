Lega, scoppia il caso Foggia: fuori Ursitti, c'è Splendido ma la capolista è friulana

?La Lega di Matteo Salvini in Puglia mette in campo le punte di diamante del partito presenti sul territorio e taglia così il nastro di partenza di questa campagna elettorale scommettendo su programmi e credibilità?. Esordisce così il comunicato stampa della Lega Puglia, che oggi ha depositato le liste dei candidati in vista della competizione elettorale del 25 settembre. ?Tutti riconfermati i parlamentari uscenti: il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale del partito, è candidato al Senato nel collegio uninominale di Lecce. Sempre per il Senato, nel collegio plurinominale Puglia, schierata la deputata Anna Rita Tateo, in lista al secondo posto, dopo il leader Matteo Salvini. Il sottosegretario Rossano Sasso rappresenterà la Lega e il centrodestra nel collegio uninominale per la Camera dei deputati di Altamura? si legge.

?Ma in prima linea ? continua la nota - anche tre dei quattro consiglieri regionali del partito: dal capogruppo Davide Bellomo a Joseph Splendido e Giacomo Conserva. Senza dimenticare l?imprenditore, da sempre vicino alla Lega, Toti Di Mattina. Bellomo affronterà la sfida nell?uninominale di Bari, Splendido nel plurinominale Foggia Bat, Conserva guida la lista del plurinominale di Taranto, Di Mattina è al primo posto al plurinominale Lecce Brindisi?.

?La nostra forza sono i programmi, la presenza sul territorio, un consenso costruito giorno dopo giorno ascoltando i problemi delle diverse classi sociali ed economiche dell?Italia e della Puglia, e individuando possibili soluzioni. L?attacco degli avversari fine a se stesso lo lasciamo agli altri?, dichiara il coordinatore Marti. ?Nella Lega si cresce tutti. La scelta da un lato di dare il giusto riconoscimento agli uscenti e al contempo valorizzare i consiglieri regionali (aprendo quindi eventualmente le porte di via Gentile ad altri nostri rappresentanti) ne è la prova. Ed è una bella pagina di politica. Siamo solo all?inizio? conclude.

E però non è esattamente così dalle parti di Foggia, dove si registra una insoddisfazione diffusa. ?Non sono state rispettate le decisioni della segreteria provinciale né tenute in considerazione le candidature che erano state avanzate. Il territorio non ha avuto voce in capitolo, al contrario di quel che era la linea dichiarata da Matteo Salvini? dichiara amareggiato il segretario cittadino della Lega Foggia Antonio Vigiano. Il riferimento è evidentemente a Raimondo Ursitti, nome più volte rimbalzato quale candidatura unitaria dai vari incontri tenutisi nelle scorse settimane. ?Neanche la posizione del nostro consigliere regionale ci soddisfa, secondo dopo il sottosegretario Gava che, con tutto il rispetto, è friulana" continua Vigiano.

"Altri consiglieri regionali, vedi Conserva che guida il listino di Taranto o Bellomo, candidato all?uninominale, hanno ottenuto collocazioni migliori. E? evidente che qualcosa è andato storto e cercheremo di capire cosa perché la provincia di Foggia, che ha fatto sempre registrare le migliori percentuali in termini di consenso a livello regionale, non ha avuto affatto il giusto riconoscimento. E questo è un dato incontrovertibile? conclude il segretario. Chiudono il listino di Foggia condiviso con la Bat Marianna Natale di San Giovanni Rotondo e Gigi Di Leo, Andria.

Queste le dichiarazioni di Joseph Splendido: "Questa mattina ho accettato la candidatura nel collegio Puglia 01 provincia di Foggia-Bat, propostami dal mio partito per le elezioni del 25 settembre 2022. Ne sono onorato e spero di esserne degno. Ancora una volta ho l?opportunità straordinaria di rappresentare la Capitanata e le sue istanze congiuntamente a quelle sacrosante e meritevoli di altrettanta attenzione della BAT. Farò del mio meglio per esserne all?altezza e tutto ciò che è nelle mie possibilità per dare a queste due province i presupposti per scrivere una nuova pagina di storia, e lo farò esattamente con la stessa determinazione e passione messa alle scorse elezioni politiche, quando la mia elezione a Roma sfuggì per poche decine di voti. Il futuro è nelle nostre mani e cammina sulle nostre gambe. Ringrazio tutti coloro che mi saranno vicini in questa nuova appassionante sfida. Insieme, ne sono certo, faremo grandi cose per il riscatto e la crescita della provincia di Foggia e della Bat".