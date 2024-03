Centrodestra travolto a Palazzo Dogana, Dell'Erba esulta per Forza Italia: "Siamo il primo partito"

Il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, da poche settimane coordinatore provinciale di Forza Italia, commenta il risultato elettorale di ieri 17 marzo che ha visto il Partito Democratico e il centrosinistra prevalere sugli avversari con dieci consiglieri provinciali a due. “Queste elezioni non sono un banco di prova importante ma evidenziano la necessità per il centrodestra di ritrovare unità a partire dalle amministrazioni comunali per tornare ad offrire alle comunità locali una proposta unitaria. Ecco, il risultato delle provinciali rimarca proprio questa necessità”.

Dell'Erba parla anche del risultato di Forza Italia, che in Consiglio provinciale verrà rappresentato dal consigliere comunale di San Nicandro Garganico, nonché ex candidato sindaco, Antonio Berardi: “Siamo diventati la prima forza del centrodestra sul territorio provinciale superando Fratelli d’Italia e questo denota la voglia di molti civici di avvicinarsi a noi, di vivere insieme questo processo di rinnovamento. Devo congratularmi con Antonio Berardi e ringraziare i candidati, soprattutto coloro che con spirito di sacrificio hanno permesso alla nostra lista di ottenere un seggio a Palazzo Dogana".

Paolo Dell'Erba aggiunge: "Dovrà essere un partito che premia chi partecipa senza interessi personali a questo percorso. Mi auguro che si lavori tutti insieme in una sola direzione, quella di far crescere il partito, senza dover assistere a fughe in avanti o ad azioni che hanno come obiettivo l’effetto contrario”.

Così il nuovo consigliere provinciale Antonio Berardi: “Ringrazio Paolo Dell’Erba, il sindaco di Apricena Antonio Potenza e tutti i candidati della lista che hanno permesso la mia elezione. Cercherò di raccogliere i buoni progetti dei miei predecessori per lo sviluppo del territorio e la risoluzione ai molteplici problemi. Mi auguro di poter essere bravo interprete dell’azione politica che il coordinatore provinciale Dell’Erba sta cercando di imprimere al partito”.