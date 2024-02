Revocato il finanziamento per biostabilizzatore e discarica di soccorso: la Regione rivuole indietro 5,7 milioni

L’ultimo avviso dalla Regione Puglia è arrivato solo qualche mese fa: il Comune di Foggia è chiamato a restituire un finanziamento di oltre 5,7 milioni di euro per l’impianto di biostabilizzazione e la discarica di soccorso.

All’ente è stato notificato un atto di precetto, ben oltre il semplice rischio di perdere i fondi. L’intimazione di pagamento, in teoria, presuppone un’interlocuzione che, evidentemente, ha prodotto esito negativo.

A scovare tra le carte del bilancio poche righe riferite all’atto di precetto in questione, è stato il consigliere comunale civico di opposizione Giuseppe Mainiero. “La città deve sapere”, dice oggi, appresa la notizia dall’analisi della documentazione.

Il richiamo è rintracciabile nel parere dei revisori dei conti, al paragrafo relativo ai debiti fuori bilancio. “Con pec del 29/11/2023 – si legge - è stato trasmesso al Collegio l’atto di precetto Regione Puglia POR Puglia 2000-2006 misura 1.8 Progetto ID 108C6001 di 5.754.403,65 euro per la revoca del finanziamento dell’impianto di biostabilizzazione e discarica di servizio-soccorso in località ‘Passo Breccioso’. Il Collegio si riserva le proprie valutazioni dopo che avrà ricevuto le relazioni degli uffici interessati”.

Si trattava di fondi per il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifiche, a valere su risorse europee di una programmazione di 20 anni fa (POR Puglia 2000 – 2006. Asse 1 – Misura 1.8 – Miglioramento del sistema gestione rifiuti – Azione 3 Sistema di trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Foggia – località Passo Breccioso – a servizio del bacino di utenza FG/3 costituito da un impianto di biostabilizzazione e da una discarica di servizio/soccorso).

Sono serviti per la costruzione dell’impianto di biostabilizzazione e discarica di servizio, lavori per un importo complessivo di quasi 11 milioni di euro, iniziati nel 2008 e conclusi nel 2010.

A determinare la revoca del finanziamento sarebbe il collaudo tecnico amministrativo trascinato per anni. Allo stesso modo, si era trascinato il contenzioso con l’ATI appaltatrice Unieco-Intini.

Al Comune di Foggia, peraltro oggi come oggi in sintonia politica con il governo regionale dello stesso colore, si stanno attivando per non perdere il finanziamento.

Alcuni lavori (innalzamento del fondo vasca e ripristino della impermeabilizzazione argini della discarica di soccorso) in ottemperanza alle prescrizioni della commissione di collaudo, a quanto risulta, devono essere ancora completati.

Solo a gennaio, la Regione Puglia aveva revocato un altro finanziamento di 680mila euro risalente al 2018 per la progettazione del piano di caratterizzazione delle ex discariche dismesse Rsu ed Rss in località Passo Breccioso.