Addio al finanziamento per il piano di caratterizzazione delle ex discariche: il Comune perde quasi 700mila euro

La Regione Puglia ha revocato il finanziamento di 682.283,78 euro concesso nel 2018 al Comune di Foggia per la progettazione del piano di caratterizzazione delle ex discariche dismesse Rsu ed Rss in località Passo Breccioso.

La Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche diretta da Antonietta Riccio ha disimpegnato le somme assegnate all’ente a valere sulle risorse del Por Puglia Fesr 2014-2020.

Dal provvedimento, datato 14 dicembre, si apprende che la Sezione ha chiesto con “plurime note” aggiornamenti sul concreto avanzamento dell’intervento, pena la revoca del finanziamento concesso. Sono sei le note elencate da gennaio 2022 a giugno 2023.

Ad agosto, con l’ennesima nota, è stato segnalato il mancato riscontro ed è stato avviato il procedimento di revoca del finanziamento. Nei mesi successivi è stato comunicato il perfezionamento dell’atto di revoca. Il Comune, si legge nel provvedimento, anche in questo caso non ha risposto.

I fondi europei desinati agli interventi per la bonifica di aree inquinate tornano al mittente.

L’intervento era stato ammesso a finanziamento a marzo del 2018 nell’ambito di un avviso di selezione che promuoveva la “progettazione ed esecuzione di piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati” o comunque indagini integrative per aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione.

A novembre del 2018 era stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Foggia. E proprio in quel disciplinare si prevedeva, in caso di mancato rispetto dei termini temporali “relativamente a ciascuna delle singole fasi di attuazione dell’intervento”, la facoltà della Regione di sospendere o revocare il contributo finanziario concesso.

Avrebbe proceduto al recupero delle somme nel caso in cui non fosse “attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell’intervento”, o qualora non fosse assicurata l’operatività dell’intervento nei termini temporali programmati. Peraltro, la Regione avrebbe potuto esercitare il potere di revoca “nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell’utilizzo del finanziamento concesso”.

L’ultimo atto del Comune di Foggia relativo all’intervento sembra risalire a maggio del 2022, quando l’ingegnere Concetta Zuccarino, dirigente del Servizio Urbanistica, con propria determina, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Antonio Nembrotte Menna, che era stato vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici nell’ultima Giunta Landella, al quale era stato affidato l’incarico nel 2019.

Dal provvedimento in questione, si evince una lunga interlocuzione con la Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifica che ha portato ad una serie di integrazioni scaturite dalla Conferenza di Servizi conclusa a febbraio del 2021 con l’approvazione del Piano con prescrizioni.

Nell’ambito dello stesso avviso di selezione del 2017 era stata ammessa e finanziata anche l’esecuzione del piano di caratterizzazione delle discariche ex Amica (Frisoli) e Agecos per un importo di oltre un milione di euro, appaltata nel 2020.