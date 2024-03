Nasce 'Cambia con Angiola', in 100 nel movimento politico del docente UniFg: “Faremo una Giunta ombra”

Sono 100 i fondatori del nuovo movimento politico ‘Cambia con Angiola’. Un buon 60-70% proviene dalle liste che hanno sostenuto l’ex parlamentare e docente universitario nella sua corsa al Palazzo, gli altri si sono aggiunti strada facendo.

Per il momento, non è stato ancora definito l’organigramma, ma l’ex candidato sindaco Nunzio Angiola è il segretario provinciale.

Tutti i 100 promotori entreranno di diritto nel direttivo provinciale e il movimento si doterà di un “governo ombra” rispetto alla Giunta della città, come annunciato dal suo leader in occasione della presentazione nella Sala consiliare del Comune di Foggia.

“Con il nuovo movimento termina lo spontaneismo – spiega ai microfoni di FoggiaToday illustrando il progetto - Ci dotiamo di un’organizzazione fatta di ruoli e di responsabilità, perché crediamo molto che in politica ci voglia un’organizzazione. Benché il mio nome continui a figurare in questo simbolo, perché così ha voluto il gruppo, il gruppo non sarà più Angiola-dipendente, perché si saprà chi fa cosa”.

Il movimento è animato da “quella scintilla che ha fatto scattare tanto entusiasmo, la scintilla di voler fare la politica sul serio – prosegue il consigliere civico di opposizione Nunzio Angiola –, una politica fatta di serietà, competenza e pragmatismo. E io, onestamente, credo, insieme a Stefania Rignanese, che ci stiamo muovendo proprio in questa direzione. Il tempo per noi è galantuomo, perché stiamo dimostrando di essere consequenziali rispetto a quanto avevamo promesso in campagna elettorale”.

Non si pente della scelta di presentarsi da civico alle elezioni: “Sarei già pronto a candidarmi di nuovo”, afferma oggi.

È ancora l’effigie di Federico II in filigrana a caratterizzare il simbolo del nuovo movimento.

Il neo segretario provinciale ha passato in rassegna le interpellanze fin qui presentate e i cavalli di battaglia della campagna elettorale tradotti nei primi atti e interventi in aula.

È notoriamente critico nei confronti dell'Amministrazione, sin dai suoi primi passi. La raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche, per lui, è solo “l’Abc”, e il suo gruppo avrebbe bloccato i cassonetti intelligenti perché non li considera tali.

Ha presentato un’interpellanza urgente perché la Specola meteoro-sismica ‘Vincenzo Nigri’ “si sta dissolvendo e bisogna intervenire subito”; e un’altra sulla messa in sicurezza delle strisce pedonali: “L’80-90% sono usurate oppure non si vedono proprio”, ha detto dopo un sopralluogo insieme alla collega del gruppo civico.

“Qualcosa si è mosso forse anche grazie a noi”, ha detto a proposito dell’interpellanza relativa alla tutela dei livelli occupazionali dell’ex Sofim.

Sul centro polivalente per anziani ‘Palmisano’ ancora chiuso non transige: “Basta sopralluoghi, basta selfie, bisogna riaprirlo subito”. Poi affronta anche i temi della diga di Piano dei Limiti e dell’ulteriore allungamento della pista del Gino Lisa, oltre alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria ad Aleksei Navalny.

“Guardiamo al futuro oltre la campagna elettorale – ha detto la collega Stefania Rignanese – C’è ancora il soffio del vento del cambiamento”.

Vincenza Delli Carri ha definito la nascita del movimento “una ventata di freschezza nello scenario politico cittadino”, e Michela Candela si emoziona quando parla delle borgate come la sua Segezia: “Sono un bene prezioso della città”.

Oltre ad una Giunta politica, saranno presto designati i responsabili tematici. Il movimento punta a radicarsi anche nel resto della provincia. C’è già un segretario in pectore a Lucera, Mario Di Cio, e ‘Cambia con Angiola’ conta di strutturarsi almeno in dieci comuni.

Interpellato sul voto alle elezioni provinciali, il segretario Angiola non si sbottona. Si limita a dire che il loro voto, che pesa di più rispetto ai colleghi degli altri centri, andrà a due persone che considerano meritevoli: “Abbiamo ricevuto tantissime pressioni – fa sapere – Abbiamo deciso di prescindere dai partiti di appartenenza e puntare sulle persone e sul loro cursus honorum”.