Il Pd scommette su d’Arienzo, è il nuovo segretario provinciale: “Passo dettato da passione e cuore”

Il congresso del Partito Democratico di Capitanata è stato una formalità per Pierpaolo d’Arienzo. Correva solo, proprio come Domenico De Santis, candidato unitario alla segreteria regionale.

Il sindaco di Monte Sant’Angelo, la città del maggiorente Dem Raffaele Piemontese, coordinatore per la Puglia di Avviso Pubblico, la rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, è il nuovo segretario provinciale del Pd, in pectore fino alla ratifica della sua elezione in apertura della prima Assemblea provinciale che dovrebbe celebrarsi la prossima settimana.

Fino a una decina di anni fa, è stato il segretario della locale sezione. Ha cambiato la narrazione di Monte, da città sciolta per mafia a finalista per il titolo di Capitale italiana della Cultura. In questi giorni, per un tour promozionale, gira tra la Bit di Milano, la Borsa Internazionale del turismo religioso a Vicenza, poi Brescia, Capitale italiana della Cultura 2023 e Assisi, altra concorrente per il 2025.

Il Pd punta tutto su di lui. Non aveva rivali. Si compie il disegno. Al tavolo della coalizione che governa la Puglia che, sul finire del 2022, in quel di Bari, aveva indicato il candidato alla presidenza della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, preferito a lui soprattutto in quanto civico, non c’era solo un dirigente Pd che accompagnava la segretaria, ma il suo successore.

Dopo poco più di 5 anni Lia Azzarone lascia le redini del Pd di Capitanata. Si è congedata esprimendo la sua gratitudine a iscritti, segretari e amministratori. “Pierpaolo è la più grande scommessa e non ci deluderà – ha scritto – lui è già una forza”. Il vice presidente della Regione Puglia non ha fatto mancare il suo incoraggiamento a “un amico e un grande sindaco, che non potrà che aggiungere valore e qualità a tutto il Pd di Capitanata”

Pierpaolo d’Arienzo presenterà in assemblea il suo progetto di Pd. “Ringrazio tutti i circoli, tutta la comunità delle democratiche e dei democratici di Capitanata per avermi indicato in maniera unitaria come segretario provinciale della Federazione di Foggia – sono le sue prime dichiarazioni a FoggiaToday - Sono onorato e sento forte la responsabilità di guidare il Partito Democratico anche in continuità rispetto a ciò che è stato fatto fino a questo momento, cercando di lavorare per una maggiore presenza sui territori, in modo da garantire pluralità e soprattutto discussione sui temi principali che attengono alla Capitanata”.

Non anticipa le linee guida e si limita a dirsi molto contento. “È chiaro, guidare una comunità politica non è semplice. Ciò che ci porta a fare questo passo è la passione per la politica, il cuore che ci mettiamo, soprattutto nel difendere le nostre comunità e l’intera Capitanata che vive un momento difficile”.