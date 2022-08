Conte sceglie Foggia: è capolista alla Camera, Pellegrini fuori dal listino plurinominale

Il presidente M5S Giuseppe Conte sarà capolista alla Camera nel collegio plurinominale Puglia – 01 che comprende gli uninominali di Foggia, Cerignola e Andria, e in altri quattro collegi in Lombardia, Campania e Sicilia. La conferma è arrivata nella notte, quando sono stati pubblicati i risultati delle Parlamentarie celebrate lo scorso 16 agosto e le liste dei candidati del Movimento nei collegi plurinominali della Camera e del Senato per le elezioni politiche del 25 settembre. Era già noto che avrebbe opzionato più regioni, Foggia, però, sarebbe stata la prima scelta dell’ex premier di Volturara Appula che corre anche nei collegi di Milano e provincia, Napoli e Palermo.

Al secondo posto nel listino c’è l’avvocato di San Severo Carla Giuliano, deputata uscente: è la più suffragata dei candidati della provincia di Foggia con 331 voti. Segue, per l’alternanza, il più suffragato degli uomini, un altro uscente, Giorgio Lovecchio, che ha incassato 264 voti, e occupa il quarto posto la new entry Mariateresa Bevilacqua, ex consigliera comunale di Vieste che conferma i pronostici delle urne virtuali con 272 voti. Fuori il senatore uscente Marco Pellegrini, che questa volta aveva opzionato Montecitorio. Potrebbe trovare posto nel collegio uninominale. Figura al terzo posto della lista dei candidati supplenti, preceduto da Pippo Acquaviva di Bisceglie, che ha ottenuto le stesse preferenze dell’onorevole Lovecchio (264 voti), e Maria Carbone (225 voti). Chiude il listino dei supplenti Guglielma Lecce con 165 preferenze. Sotto i 100 voti tutti gli altri candidati della provincia di Foggia. Le donne fanno incetta di preferenze, gli uomini hanno dovuto sgomitare per la concorrenza.

Sbanca Gisella Naturale, senatrice uscente di Torremaggiore che incassa 1470 voti e arriva prima, ma al Senato Giuseppe Conte sceglie come capolista Mario Turco, candidato anche in Basilicata. Al terzo posto c’è Antonio Trevisi che ha collezionato 1331 voti. Chiude il listino Maria Lorusso di Altamura (557 voti). Nella lista dei candidati supplenti figurano Francesco Mandoi di Galatone (580 voti), Mariangela Fiore di Altamura (536 voti), Angelo Amato di Brindisi (204 voti) e Loredana Bruno di Lecce (515 voti). Niente da fare per gli altri candidati della provincia di Foggia. Superano quota 200 solo Maria Libera Maratea di Monte Sant’Angelo (258 voti) e Lorna Anne Cifaldi, italo-inglese residente a Manfredonia (224 voti). Probabilmente, bisognerà aspettare domenica per conoscere le liste dei candidati nei collegi uninominali.