Foggia a misura di pedoni e ciclisti: c'è la proposta di una Consulta della bicicletta

Offrire un supporto nella definizione degli indirizzi per promuovere l’utilizzo della bicicletta e sostenere politiche attive per la mobilità ciclabile, valorizzando l’esperienza e le competente delle associazioni interessate: è l'obiettivo della Consulta comunale della bicicletta della città di Foggia, oggetto di una mozione del gruppo consiliare di minoranza ‘Progetto Concittadino’.

È Antonio De Sabato a lanciare l’idea del nuovo organismo consultivo.

“Il tema della mobilità è un tema cruciale, che necessita di politiche coraggiose di lungo periodo, le uniche capaci di ridisegnare una città vivibile e a misura dei propri cittadini”, si legge nel testo della mozione.

Foggia, si osserva, al pari di tante altre città italiane, “subisce il peso di un volume di traffico urbano sempre crescente”, la bicicletta, invece, rappresenta un valido alleato dell’ambiente per le quotidiane esigenze di spostamento.

“Non inquina, non produce rumore, occupa uno spazio contenuto e crea rischi di incidenti molto limitati rispetto ai veicoli a motore”, evidenzia Progetto Concittadino. E, per di più, rappresenta una salutare occasione di esercizio fisico quotidiano per chi la utilizza con costanza.

Il Comune di Foggia, si ricorda nella mozione, ha attinto alle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per le ciclovie urbane, risultando sesto su 45 comuni, con la quota più alta di fondi assegnati: 5.835.420 euro.

In campagna elettorale, peraltro, i candidati sindaci hanno sottoscritto una proposta di impegno per la ciclomobilità, su iniziativa delle associazioni Fiab Foggia e Funny Bike, con la finalità di coinvolgere cittadini ed associazioni nella progettazione di infrastrutture ciclabili, nell'ambito di appositi laboratori partecipati.

Tra gli obiettivi che il Comune dovrebbe perseguire, nella mozione si indica anche la progettazione e attivazione di un nuovo sistema di bike sharing.

In caso di approvazione della mozione da parte del Consiglio comunale, partirebbe l’iter per l’istituzione della consulta, “attraverso la predisposizione di un Regolamento con una call che servirà a raccogliere le adesioni”, spiega De Sabato.

“In due direzioni, in particolare, occorre concentrare gli sforzi: sul fronte delle infrastrutturazioni e sulla promozione di una nuova cultura di vivere la città a bici e piedi - afferma il consigliere comunale civico promotore della mozione -. In quest’ottica, la Consulta della bicicletta può aiutare la città a fare un’ulteriore evoluzione in chiave sostenibile: l’obiettivo, infatti, è quello di rafforzare il confronto e il coinvolgimento già avviati in questi anni per far sì che Comune, associazioni, cittadini possano costruire insieme una città sempre più a portata di bici e pedoni, sempre più accessibile e sicura; una città in cui, per chi può, diventi routine lasciare l’auto in garage per gli spostamenti quotidiani. Foggia ha investito e tuttora continua ad investire nella mobilità sostenibile - conclude De Sabato - tanti progetti possono crescere se si innesta il coinvolgimento attivo della comunità”.