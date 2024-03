A Foggia in arrivo la Consulta comunale per l’Ambiente e per il Verde

È firmata da tutti i componenti della commissione Ambiente e Territorio, consiglieri di maggioranza e opposizione, la mozione per l’istituzione della Consulta comunale per l’Ambiente e per il Verde.

Sarà, con tutta probabilità, il primo organo consultivo e di partecipazione popolare della nuova Amministrazione, dedicato alla tutela ambientale e alla sostenibilità.

Primo firmatario e proponente è il consigliere M5S Francesco Strippoli, ma la mozione reca anche le firme di Claudio Amorese (Fratelli d’Italia), Pasquale Cataneo (Italia del Meridione), Lino Dell’Aquila (Pd), Raffaele Di Mauro (lista Di Mauro sindaco), Antonio Mancini (Con), Amato Franco Nunziante (Prima Foggia) e Giovanni Quarato (M5S), presidente della commissione.

A ratificare la nascita della nuova consulta sarà il Consiglio comunale.

Il testo della mozione parte dalla fotografia scattata dal Sole24Ore nella sua annuale classifica sulla qualità della vita che, in materia ambientale, relega Foggia al 93esimo posto, “con performance particolarmente negative in Raccolta differenziata e Verde per abitante”. La questione ambientale, dunque, si osserva, rappresenta una grande criticità per la città.

La Consulta per l’Ambiente e per il Verde, richiesta da tanti anni dalle realtà ambientaliste del territorio, avrà funzioni consultive, propositive, di confronto e di monitoraggio rispetto all’Amministrazione.

Il Regolamento della Consulta sarà redatto dall’Ufficio Ambiente del Comune di Foggia. Associazioni e comitati potranno aderire tramite avviso pubblico.

Sarà possibile coinvolgere associazioni, esperti del settore e cittadini interessati, favorendo la condivisione di idee e progetti finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente.

Sviluppare e promuovere progetti che favoriscano la riduzione dell'inquinamento, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la tutela della biodiversità e la creazione di spazi verdi accessibili a tutti i cittadini è uno dei principali obiettivi della Consulta.

“La Consulta – fanno sapere dalla commissione – lavorerà attivamente per sensibilizzare la comunità su questioni ambientali cruciali, come il cambiamento climatico e la necessità di adottare comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente. Questa diversità di prospettive garantirà un approccio olistico e inclusivo nella definizione delle strategie e delle azioni da intraprendere per proteggere l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile a Foggia”.

La commissione Ambiente e Territorio seguirà da vicino le prossime fasi operative e impegna tutta l’Amministrazione a collaborare attivamente con i membri della Consulta per “realizzare un futuro più verde e sostenibile per la città”.