Corsa a Palazzo Dogana: cinque liste e 51 candidati consiglieri, ci provano anche cinque sindaci

Sono cinque le liste presentate per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. In tutto, 51 candidati (23 donne e 28 uomini). Solo cinque sono sindaci, schierati da Pd e Con, gli altri sono consiglieri o assessori.

A svelare per primo i nomi dei candidati è stato il numero uno di Palazzo Dogana. Nella lista ‘La Provincia Sei TU, Nobiletti Presidente’ figurano Francesco Antonio Aquilano, consigliere comunale di Lucera, sostenuto dal consigliere regionale Antonio Tutolo; la consigliera di San Giovanni Rotondo Nunzia Canistro; il consigliere foggiano di Italia del Meridione Pasquale Cataneo; la consigliera di San Severo e candidata sindaca Lidya Colangelo; il capogruppo M5S di Foggia Mario Dal Maso; in quota Azione, Antonello Di Paola, consigliere di Foggia, e Annalisa Lisci, consigliera delle Isole Tremiti e candidata sindaca; Feliciana Logrieco, assessore di San Paolo di Civitate; in quota PSI Michele Santarelli di San Severo; il consigliere di Cerignola Gerardo Valentino; la consigliera comunale di Rodi Garganico Michelina Viterbo; Antonio Zuccaro, consigliere comunale di San Nicandro Garganico, che oggi siede in Consiglio provinciale.

“La convergenza di molti consiglieri e sindaci sul mio nome, oltre a rendermi orgoglioso, è la riprova di quanto gli amministratori locali rilevano il lavoro che stiamo svolgendo in Provincia in questi primi mesi di attività al servizio delle esigenze di tutto il territorio”, ha detto Giuseppe Nobiletti.

A proposito della sua squadra, osserva come sia composta da colleghi “provenienti da diversi ambienti politici. Questa diversità – afferma - rappresenta un arricchimento e un valore aggiunto per il territorio nel suo complesso. Credo fermamente che il presidente della Provincia debba essere al servizio di tutti i consiglieri e di tutti i Comuni, in quanto il mio ruolo ha senso solo se inclusivo e rappresentativo di tutte le parti interessate”.

È composta da 5 donne e 7 uomini anche la lista del Partito Democratico. Come avevamo anticipato, schiera i sindaci Leonardo Cavalieri di Troia, Emilio di Pumpo di Torremaggiore e Luigi d’Arenzo di Peschici. A San Giovanni Rotondo confermata la candidatura del consigliere Giuseppe Mangiacotti che torna nel partito in cui aveva militato fino al 2013; a Foggia c’è la consigliera Anna Rita Palmieri; a Lucera il consigliere Antonio dell’Aquila. Completano la lista Filomena Barra, consigliera di Accadia; Ciro Cataneo, presidente del Consiglio comunale di San Severo; Annunziata d’Avanzo, consigliera di Roseto Valfortore; Maria Rosaria Divito, consigliera di Cerignola; Antonio Iagulli, consigliere di Stornara; Lucia Montemitro, consigliera di San Nicandro Garganico.

“Una lista forte, rappresentativa dell’intero territorio, molto bilanciata – ha detto il segretario provinciale del Pd Pierpaolo d’Arienzo -. Una grande squadra, frutto di uno sforzo di sintesi per essere competitivi e avere una maggiore rappresentanza. Una squadra forte e competente: abbiamo schierato importanti figure, ben tre sindaci, bravi amministratori che fanno della competenza e dell’esperienza amministrativa un importante punto di forza. Una squadra rappresentativa dell’intero territorio, dal Gargano ai Monti Dauni, dall’alto al basso Tavoliere fino alla Città capoluogo”. Ha ringraziato anche tutti coloro che “con senso di responsabilità si erano messi a disposizione del Partito ma che non siamo riusciti a candidare”.

Gli emilianisti di Con si fermano a dieci nominativi. La lista è composta da Libera Armillotta, consigliera di Monte Sant’Angelo; Pompeo Circiello, sindaco di Rocchetta Sant’Antonio; Pasquale Ciruolo, consigliere comunale di Foggia ed ex sindaco di Panni; Giosuè Del Vecchio, consigliere di Rignano Garganico; Tonio De Maio, consigliere di Lucera; Michele Di Pumpo, sindaco di Cagnano Varano; Laura Ianziti, consigliera di Chieuti; Maria Marchese, consigliera di Celle di San Vito; Porzia Pinto, appena nominata vice sindaca di Vico del Gargano; Angela Ricci, assessore alle Pari Opportunità di Peschici.

“Ancora una volta i Civici della lista CON, espressione della visione politica del Presidente Michele Emiliano, coordinati in provincia da Rosario Cusmai, in campo numerosi e coesi, insieme per la Capitanata – ha detto Noè Andreano, sindaco di Casalvecchio di Puglia annunciando la lista - Dieci donne e uomini, tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni più grandi e di quelli più piccoli, rappresentativi dell'intero territorio di Capitanata, dal Gargano ai Monti Dauni, comprendendo il Tavoliere e la città di Foggia, pronti a dare il proprio contributo, con passione e competenza, per amministrare la Provincia di Foggia, facendolo già ottimamente nei propri comuni, nei propri territori”.

Sono dieci anche i candidati di Fratelli d’Italia: a Foggia c’è il consigliere Maurizio Accettulli; a Carapelle Andrea Agnelli in quota Udc; Roberto Augello a San Nicandro Garganico; Antonietta Ceddia a San Paolo di Civitate; Costantina Checchia a Biccari; a Lucera c’è Francesco Di Battista; a Pietramontecorvino il vice sindaco Maria Consiglia Forte; a Cerignola il consigliere Nicola Netti; Angela Anna Rita Santacroce a Volturino; Costantina Tavani a Chieuti.

Arriva a sette con un candidato in quota Lega e due innesti da Apricena anche Forza Italia: a Foggia ci sono Pasquale Rignanese e Amato Franco Nunziante; Matteo Biscari di Bovino; Lucia Zoppicante di Lucera; Maria Rita Labombarda, assessore di Apricena; Antonio Berardi, consigliere di San Nicandro Garganico; Bianca Matera, consigliera di Apricena.

“Siamo in una fase di organizzazione del partito dopo il congresso provinciale e siamo stati subito catapultati in questa fase di presentazione della lista in breve tempo - sottolinea il consigliere regionale Paolo Dell'Erba, coordinatore provinciale di Forza Italia e presentatore della lista - Sappiamo bene che il centrodestra non ha tanti rappresentanti nelle amministrazioni comunali, ma come partito possiamo ambire a raccogliere i consensi di tutti i civici che hanno una connotazione più centrista, liberale, per costruire insieme un’area dei moderati rappresentativa di tutto il territorio”.