Cavalieri a caccia del terzo mandato: "È un atto d’amore per la mia città"

Il simbolo è lo stesso dal 2014, anno della sua prima elezione con la lista ‘Democratici insieme’. Dopo il via libera del Governo al terzo mandato per i sindaci nei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti, a Troia può riprovarci anche Leonardo Cavalieri.

Com’era già nell’aria, il sindaco Pd eletto consigliere provinciale lo scorso 17 marzo, oggi ha annunciato di aver accettato di ricandidarsi “sollecitato da tanti troiani” e sostenuto dal gruppo con cui ha amministrato in questi anni.

“Continuiamo a cambiare la nostra città” è lo slogan che accompagna la nuova avventura.

“Ho accettato di ricandidarmi per continuare lungo la strada intrapresa e portare a compimento programmi e progetti avviati che hanno un unico obiettivo: migliorare, sempre più, la qualità della vita della comunità, dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, creare le condizioni di crescita e sviluppo – scrive Cavalieri -. In questi anni, si è lavorato per dare a Troia infrastrutture e servizi; per riqualificarla, renderla bella e vivibile anche oltre il meraviglioso centro storico. Si è lavorato per creare equilibrio sociale ed economico; per ridarle voce, ruoli e forza in tutti i contesti politici ed amministrativi. Non è stato facile, non sempre sono riuscito a dare quel che avrei voluto, e a volte ho sbagliato, ma ho sempre dedicato tutto me stesso. Oggi, l’impegno per Troia si rinnova dando continuità a quanto realizzato, completando il progetto di sviluppo che vuole una città in cui è possibile vivere e lavorare; una città aperta, solidale, sostenibile”.

Le parole chiave sono racchiuse in un video: concreta, onesta, efficiente, solidale, operativa, sostenibile, dinamica, autorevole, forte, gentile.

“Ricandidarmi a sindaco di Troia è un atto di responsabilità ed un dovere nei confronti di tanti cittadini che apprezzano il lavoro svolto. È un atto d’amore nei confronti della nostra magnifica città che merita impegno e passione – afferma il sindaco pronto a rimettersi al giudizio degli elettori -. Efficienza, operatività, solidarietà, sostenibilità, onestà, vitalità, autorevolezza, forza, gentilezza hanno caratterizzato l’amministrazione che ho guidato e permesso a Troia di intraprendere un nuovo cammino. Siamo riusciti a creare le condizioni necessarie alla crescita e allo sviluppo, e questo è il tempo di renderle attive e concrete. Verso il futuro, insieme, continuiamo a cambiare Troia con fatti, non parole”.