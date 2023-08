Emiliano: "Farei volentieri il sindaco di Foggia"

“Una cosa che farei volentieri è andare a fare il sindaco di Foggia”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Ceglie Messapica, ospite della kermesse politica ‘La piazza’ di Affaritaliani.it, in riferimento all’eventualità di un terzo mandato.

“Non so come la prenderebbero i foggiani – ha aggiunto con una battuta -, perché io sono di Bari e, come voi sapete, ci sono molte cose che non si possono fare: una è quella di andare a fare il sindaco di una città in concorrenza calcistica con quella dove sei nato”.

A 64 anni, non avverte alcuna esigenza di proseguire da governatore. “Ho 64 anni, e nella mia vita istituzionale ho avuto 100 volte quello che potevo mai immaginare, e mi riferisco anche alle soddisfazioni che ho avuto come magistrato”, ha esordito.

"A Foggia ci sono difficoltà per trovare dei candidati a sindaco, perché è una città che ha avuto uno scioglimento per mafia e che richiederebbe un impegno d'amore da parte di tutta la comunità per uscire da questa situazione. Se non avessi l’impegno di terminare il mandato in Puglia, sinceramente, in questa situazione Foggia meriterebbe una cosa del genere – ha proseguito Michele Emiliano - Lancio un appello a tutti quelli che sono nati a Foggia e hanno forse minori difficoltà di quelle che potrei avere io, e non hanno da finire il mandato alla Regione Puglia, a farsi avanti. Il prossimo sindaco avrà problemi grandissimi da risolvere, ha bisogno di tutta la sua cittadinanza e io assicuro che, di qualunque schieramento sia il prossimo sindaco di Foggia, avrà tutto il mio aiuto e tutta la mia solidarietà. È uno di quei pochi casi in cui forse la prosecuzione del commissariamento per mafia sarebbe stata opportuna ma, purtroppo, i termini erano scaduti e bisognava andare ad elezioni".