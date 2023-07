Emergenza rifiuti, la versione di Amiu non convince Tutolo: “La scusa degli impianti regge fino a un certo punto”

Le criticità che ciclicamente si registrano nella raccolta dei rifiuti a Foggia sono state al centro di un’audizione nella Commissione Affari Generali del Consiglio regionale della Puglia richiesta dal presidente, il consigliere regionale lucerino Antonio Tutolo.

Sono intervenuti il direttore generale di Amiu Puglia Antonello Antonicelli ed il presidente Paolo Pate. Il management della società dell’igiene urbana che gestisce il servizio a Foggia e Bari ha giustificato l’emergenza con l’arcinota carenza di impianti per consentire la chiusura ottimale del ciclo dei rifiuti. Il problema è a monte, hanno dichiarato.

“Che ci sia il problema di impianti è un dato oggettivo, ma io ho detto che questa scusa funziona fino a un certo, perché se fosse come dicono loro, questo problema ci sarebbe per tutti i comuni”, riferisce a margine dell’audizione il consigliere regionale Antonio Tutolo. “Se Amiu gestisce Foggia e Bari, e a Bari non c’è l'immondizia per strada, non possono dirmi che è un problema di impianti”.

I vertici dell’azienda hanno confermato in sede di audizione che le criticità degli ultimi giorni sono dovute alla sospensione del conferimento della frazione secca combustibile all’impianto di Manfredonia.

Amiu sostiene di rispettare gli adempimenti definiti dal Piano Industriale. A riprova di quanto affermato, fa sapere che sono state contrattualizzate le forniture per la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche, a seguito di gara, per un importo di un milione di euro, per servire circa 8000 attività.

Al momento, rispetto alle previsioni del piano industriale l’unico impianto funzionante è quello gestito da Amiu a Foggia.

La società ha assicurato la sua disponibilità ad effettuare tutti gli interventi straordinari per la raccolta dei rifiuti, ma il consigliere regionale Antonio Tutolo vuole andare fino in fondo.

“A questo punto, mi farò promotore di in un'altra audizione”, annuncia. Intende ascoltare anche l’assessore all’Ambiente, Ager e tutti gli altri attori in un’unica seduta. L’assessore al Welfare, Rosa Barone, ha chiesto al consigliere di tenerla aggiornata e di essere presente in occasione della prossima audizione.

“Non sono un tifoso del proverbio ‘mal comune mezzo gaudio’, però non è facile spiegare ai cittadini di Foggia che c'è un problema impiantistico per il quale Amiu ha rallentato la raccolta a Foggia, però a Bari non ci sono problemi. Significa – conclude Tutolo - che a Foggia c’è un problema di raccolta, oltre a quello degli impianti”.