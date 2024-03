A Palazzo Dogana attesi 785 consiglieri e sindaci: oggi si elegge il nuovo Consiglio

Sono chiamati alle urne 726 consiglieri e 59 sindaci per l’elezione del Consiglio provinciale di Foggia. Gli amministratori sono attesi alla spicciolata a Palazzo Dogana, dove le operazioni di voto partite alle 8 si concluderanno alle 20.

Non partecipano i comuni commissariati di Manfredonia e Orta Nova.

Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di consigliere provinciale e il voto è ponderato, vale a dire che la preferenza di un consigliere di Foggia ‘pesa’ di più di quella del collega di un piccolo comune.

Le liste presentate sono 5 e 51 i candidati.

Nella lista Con sono 10 i candidati: Libera Armillotta, consigliera di Monte Sant’Angelo; Pompeo Circiello, sindaco di Rocchetta Sant’Antonio; Pasquale Ciruolo, consigliere comunale di Foggia ed ex sindaco di Panni; Giosuè Del Vecchio, consigliere di Rignano Garganico; Tonio De Maio, consigliere di Lucera; Michele Di Pumpo, sindaco di Cagnano Varano; Laura Ianziti, consigliera di Chieuti; Maria Marchese, consigliera di Celle di San Vito; Porzia Pinto, vice sindaca di Vico del Gargano; Angela Ricci, assessore alle Pari Opportunità di Peschici.

Nella civica ‘La Provincia sei tu Nobiletti presidente’ i nominativi sono 12, quanti i posti in Consiglio: Francesco Antonio Aquilano, consigliere comunale di Lucera; la consigliera di San Giovanni Rotondo Nunzia Canistro; il consigliere foggiano di Italia del Meridione Pasquale Cataneo; la consigliera di San Severo e candidata sindaca Lidya Colangelo; il capogruppo M5S di Foggia Mario Dal Maso; in quota Azione, Antonello Di Paola, consigliere di Foggia, e Annalisa Lisci, consigliera delle Isole Tremiti e candidata sindaca; Feliciana Logrieco, assessore di San Paolo di Civitate; in quota PSI Michele Santarelli di San Severo; il consigliere di Cerignola Gerardo Valentino; la consigliera comunale di Rodi Garganico Michelina Viterbo; Antonio Zuccaro, consigliere comunale di San Nicandro Garganico.

Sono 12 anche i candidati del Partito Democratico: Filomena Barra, consigliera di Accadia; Ciro Cataneo, presidente del Consiglio comunale di San Severo; Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia; Luigi d’Arenzo, sindaco di Peschici; Annunziata d’Avanzo, consigliera di Roseto Valfortore; Antonio dell’Aquila, consigliere di Lucera; Emilio di Pumpo, sindaco di Torremaggiore; Maria Rosaria Divito, consigliera di Cerignola; Antonio Iagulli, consigliere di Stornara; Giuseppe Mangiacotti, consigliere di San Giovanni Rotondo; Lucia Montemitro, consigliera di San Nicandro Garganico; Anna Rita Palmieri, consigliera comunale di Foggia.

La lista di Forza Italia conta quattro candidati: Pasquale Rignanese, consigliere comunale di Foggia; Amato Franco Nunziante, consigliere comunale eletto nella lista ‘Prima Foggia’; Matteo Biscari, consigliere di Bovino; Lucia Zoppicante, consigliera di Lucera; Maria Rita Labombarda, assessore di Apricena; Antonio Berardi, consigliere di San Nicandro Garganico; Bianca Matera, consigliera di Apricena.

Infine, dieci i candidati di Fratelli d’Italia: Maurizio Accettulli, consigliere comunale di Foggia; Andrea Agnelli, consigliere di Carapelle in quota Udc; Roberto Augello, consigliere comunale di San Nicandro Garganico; Antonietta Ceddia, consigliera di San Paolo di Civitate; Costantina Checchia, consigliera a Biccari; Francesco Di Battista, consigliere comunale di Lucera; Maria Consiglia Forte, vicesindaco di Pietramontecorvino; Nicola Netti, consigliere comunale di Cerignola; Angela Anna Rita Santacroce, consigliera comunale di Volturino; Costantina Tavani, consigliera comunale di Chieuti.