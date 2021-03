"Il centrodestra intende lavorare per risolvere le questioni dei foggiani"

"Senso di responsabilità verso la massima assise cittadina e verso i cittadini che nel 2019 ci hanno confermato fiducia". Così i gruppi consiliari che compongono la maggioranza commentano l'elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale nella persona del consigliere Lucio Ventura, "una figura di grande esperienza politica, che, siamo sicuri, saprà condurre con professionalità e terzietà i lavori consiliari nel rispetto di tutte le componenti politiche dell'assemblea".

"Al tempo stesso - aggiungono - intendiamo condividere un percorso di rilancio dell'amministrazione comunale. Il centrodestra intende lavorare per risolvere le tante questioni che riguardano i foggiani e dare risposte alle istanze che quotidianamente interessano la comunità cittadina".

Proseguono: "Abbiamo apprezzato la presenza ed il senso di responsabilità del gruppo consiliare dei Popolari per Foggia che hanno partecipato ai lavori dell'assise a differenza dei consiglieri di centrosinistra, che anzichè recarsi settimanalmente dal notaio per raccogliere le firme, avrebbero dovuto prendere parte alla votazione del nuovo presidente del Consiglio comunale, figura terza ed indispensabile per i lavori dell'assise di Palazzo di Città, dimostrando così senso di responsabilità per la città"