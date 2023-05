Duplice omicidio a Torremaggiore, lo sconcerto di Gisella Naturale: "Orrore"

Gisella Naturale, parlamentare del Movimento 5 Stelle, esprime sconcerto e dolore per il duplice omicidio di via Palmiro Togliatti a Torremaggiore. "La mia città al centro delle cronache per un evento efferato, crudele, assurdo. Profondo sgomento per quanto accaduto. In questi momenti può solo parlare la preghiera e l’impegno da parte di tutti a riflettere sull’importanza della vita, bene supremo e sacro. La triste realtà dell’esistenza di mostri tra il genere umano, denota che c’è tanto da fare in educazione e formazione. Nessuna giustificazione, nessun onore da difendere ma evidente è nell’assassino, soltanto una grande frustrazione e, ancor più grave e inutile, il suo essere compiaciuto dell’aver compiuto la vendetta. Orrore".

La deputata pentastellata ha ringraziato il sindaco Emilio di Pumpo per aver indetto il lutto cittadino - nel giorno in cui si svolgeranno i funerali delle vittime - e lanciato il monito "alla ignobile condivisione del video", della scena del crimine girata negli istanti successivi all'efferato duplice delitto.