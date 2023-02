Marilisa Magno si è dimessa da commissario straordinario del Comune di Foggia

Marilisa Magno ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di componente della commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia. Sono state formalizzate il 16 febbraio scorso, oggi comunicate ai dirigenti. Lascia per motivi di salute.

Prefetto in quiescenza, era arrivata per prima a Foggia, in qualità di commissario straordinario, quando erano divenute irrevocabili le dimissioni rassegnate dal sindaco Franco Landella.

L’allora prefetto Raffaele Grassi, prima di lasciare la città, aveva affidato a lei la provvisoria gestione dell’ente il 25 maggio 2021, nomina ratificata il 3 giugno con decreto del presidente della Repubblica che sanciva lo scioglimento del Consiglio comunale.

È stato poi il prefetto Carmine Esposito, pochi giorni dopo, a nominare i sub commissari prefettizi. Il 6 agosto 2021, all’esito degli accertamenti della commissione d’accesso che ha riscontrato forme di ingerenza della criminalità organizzata, la gestione commissariale dell’ente è stata affidata alla commissione straordinaria composta da Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande.

Con decreto del presidente della Repubblica del 2 dicembre 2022, è stata disposta la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di Foggia per altri sei mesi, posticipando ad agosto la scadenza del mandato dei commissari.