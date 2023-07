Sviluppo economico tra presente e futuro: il Pd foggiano apre un confronto con il tessuto produttivo

‘Foggia e Capitanata: sviluppo economico tra presente e futuro’ è il tema del confronto con associazioni di categoria, sindacati e attori economici del territorio in programma domani, giovedì 6 luglio, alle 18, nel circolo ‘David Sassoli’ di via Matteotti 32.

Il Partito Democratico di Foggia chiama a raccolta il mondo del lavoro e dell’impresa per tracciare insieme le linee dello sviluppo sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, per Foggia e per la Capitanata.

Il circolo, impegnato a elaborare proposte per il futuro della città in vista delle prossime elezioni amministrative d’autunno, si ripromette di avviare un nuovo ciclo di programmazione e progettazione dello sviluppo sostenibile.

“Il nuovo Consiglio comunale sarà eletto quando saremo alla vigilia dell’avvio della nuova programmazione europea – commenta Davide Emanuele – Per questo, è ancora più importante e urgente dotarsi di un’agenda operativa, coerente e connessa con quella della Regione Puglia, che orienti la programmazione e la sua trasformazione in progettazione finanziaria e tecnica. Siamo pronti ad accogliere idee, proposte, suggestioni dal mondo del lavoro e dell’impresa per poi selezionarle e declinarle, insieme ai partner della nascente coalizione, nel programma elettorale che sottoporremo ai cittadini foggiani”.

Il dibattito sarà introdotto da Orazio Montinario (Pd Foggia). Interverranno Maurizio Carmeno, Marco Potenza, Giovanni Tatarella (Cgil Foggia); Luca Maggio (Uil Foggia); Carla Costantino (Cisl Foggia); Alfonso De Pellegrino (Confindustria Foggia); Agostino De Paolis (Consorzio ASI); Antonio Trombetta (Cna); Franco Granata (Confesercenti); Antonio Metauro (Confcommercio); Giuseppe Nicoletti (Demet - Unifg). Le conclusioni sono affidate al vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.