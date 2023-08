La Lega pretende discontinuità e un candidato sindaco di alto profilo: “No a nomi del passato”

“In vista delle imminenti elezioni comunali che interesseranno la città di Foggia, il centrodestra ha il dovere della migliore sintesi attorno a un candidato sindaco di alto profilo che sappia incarnare, con competenza e giusta esperienza, la richiesta di discontinuità con il recente passato attesa dalla comunità. Una discontinuità necessaria sotto ogni aspetto, che sappia offrire un progetto realmente nuovo e avulso da nomi e logiche del passato”. Lo afferma l’europarlamentare della Lega Massimo Casanova nell’imminenza della riunione dei segretari regionali della coalizione chiamati a sciogliere le riserve.

Auspica che “sappiano far proprio questo sentimento, tenendo conto delle indicazioni di massima a cui si è lavorato in maniera condivisa. Il rispetto delle aspettative e del lavoro della comunità politica locale è valore imprescindibile per la Lega. A questo lavoriamo ed a questo – conclude l’onorevole Casanova - è indissolubilmente connesso ogni ulteriore ragionamento di coalizione”.