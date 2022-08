Politiche 2022, per l'Unione Popolare con De Magistris il candidato di punta è Michele Del Sordo

Con la consegna alla Corte d’Appello di Bari delle oltre 1000 firme certificate raccolte nel collegio Foggia-Cerignola-Andria (a fronte delle 750 necessarie), Unione Popolare con De Magistris ha ufficialmente presentato i propri candidati alle elezioni del 25 settembre.

Il movimento che fa capo all'ex sindaco di Napoli, sarà presente in tutti i collegi d’Italia. "Le 60mila firme raccolte, le file ai banchetti, la mobilitazione di migliaia di militanti e autenticatori, sono il segno che anche in Italia esiste un fronte largo che crede ancora nella Sinistra vera, che parla di diritti e non solo di doveri, che è contro la guerra, contro i privilegi di pochi, contro le mafie e il malaffare. Una Sinistra che lotta per la giustizia sociale ed ambientale, per i diritti dei lavoratori, per gli studenti, per i pensionati, per i beni pubblici, per il sud. Una Sinistra che si batte contro la povertà, che propone misure per migliorare la condizione di chi sta peggio e non il privilegio di chi ha troppo. Abbiamo scelto le candidate e i candidati che rappresentano appieno quello in cui crediamo, che da anni si battono contro il fascismo e le discriminazioni, per la tutela dei diritti, per l’ambiente".

Per la Camera, nel collegio proporzionale Foggia-Cerignola-Andria, c'è Michele Del Sordo, tributarista, presidente dell’associazione Lapet provinciale di Foggia, militante di Rifondazione Comunista con delega all'antifascimo, presidente del circolo Anpi di San Giovanni Rotondo, componente della segreteria provinciale e volontario Emergency. Poi Ivana Palieri, femminista, attivista da anni per i diritti Lgbtqi+, per 15 anni precaria Ata, mamma e con disabilità. Completano il listino Luciano D’Aiello, infermiere, rappresentante sindacale Usb, militante di Rifondazione Comunista, partito di cui è stato segretario provinciale della Federazione di Foggia e Annamaria Sternativo, storica militante di Rifondazione Comunista, lavora da anni nell’accoglienza e tutela dei migranti.

Michel Del Sordo è anche candidato nel collegio Uninominale Cerignola, Ivana Palieri in quello di Foggia. Per il Senato, nel collegio uninominale Foggia, c'è Elena Incoronata Pallara, femminista, pacifista, antifascista, per anni impegnata con associazioni di accoglienza ai migranti. Mamma di 3 figli, vive quotidianamente sulla propria pelle le difficoltà di una generazione di precari.