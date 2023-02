La domenica foggiana di Bonaccini e Schlein

Non solo Elly Schlein, domenica 19 febbraio a Foggia arriva anche Stefano Bonaccini. L'appuntamento è a Palazzo Dogana alle 18, "per lanciare la mobilitazione verso le primarie per un nuovo Partito Democratico, più popolare, perno di una sinistra che vinca e convinca per le idee e per la capacità di realizzare fatti che trasformano in meglio la vita delle persone" scrive su Facebook Raffaele Piemontese.

La mozione 'Energia Popolare' del candidato alla presidenza del Partito Democratico, nonché attuale presidente della Regione Emilia-Romagna, ha prevalso nei circoli dem della provincia di Foggia con 1.554 voti, pari al 60,3% dei circa 2.600 iscritti che hanno partecipato ai congressi di circolo celebrati in Capitanata. A Schlein sono stati indirizzati 830 voti (32,2%), a Gianni Cuperlo 105 voti (4,1%) e a Paola De Micheli 81 voti (3,1%).

Sempre domenica 19 febbraio, dalle 15.30, la deputata Elly Schlein sarà nella sala più grande del multisala Laltrocinema di via Duomo, nei pressi della Cattedrale di Foggia. "I risultati ottenuti da Elly Schlein hanno fatto emergere tutto l’interesse e l’entusiasmo che la sua candidatura hanno suscitato nella comunità del Pd, arricchitasi con l’ingresso di tante donne e uomini che hanno deciso di iscriversi al partito proprio per sostenere la mozione 'Parte da Noi'. Vincere le primarie del 26 febbraio è un obiettivo ben più a portata di mano di quanto non lo fosse solo un mese fa ed è con questo spirito che chiediamo alle centinaia di sostenitori di Elly Schlein in Capitanata di partecipare alla manifestazione di domenica prossima e di votare e far votare la nostra candidata alla Segreteria nazionale del Pd domenica 26 febbraio" il commento del consigliere regionale Paolo Campo, sostenitore di Schlein.

Il 26 gennaio scorso era già stato in città Gianni Cuperlo. Con lui ci sono il segretario dei Giovani Democratici di Capitanata, Stefano Pastucci, il segretario cittadino Alessandro Fiore, Michele Cuccito Gd di Torremaggiore, il responsabile organizzativo del Pd di Manfredonia, Michele Nenna, e Antonio De Sabato, che in virtù della sua amicizia con Leonardo Palmisano, ha scelto di sostenere la mozione, pur non essendo tesserato. La sua 'Promessa Democratica' fa leva più sulle nuove generazioni. Poco più di 100 le preferenze espresse durante i congressi dei circoli.

Non è prevista al momento alcuna tappa per Paola De Micheli.