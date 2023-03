Ammutinamento di Azione a Candela: “Tesseramento sospeso”

Tesseramento 2023 di Azione congelato a Candela. La segreteria del piccolo comune dei Monti Dauni appartiene alla fronda dei dissidenti che rinnegano il commissariamento. In una riunione fra iscritti e simpatizzanti del partito, è stato decretato di sospendere il tesseramento.

Il segretario cittadino Stefano Pennacchio, il vice sindaco Giuseppe De Vitto e il consigliere Leonardo Favatà, in primis, contestano il commissariamento provinciale. La segreteria di Candela non ha alcuna intenzione di aprire il tesseramento 2023, fanno sapere, almeno “fino a quando non avrà risposte chiare e precise dalla segreteria nazionale” sulla vicenda del commissariamento che considerano illegittimo.

“Ad oggi la segreteria di Candela non si riconosce nella figura del commissario provinciale Matteo Iacovelli, nominato contro ogni regola e norma dello statuto e senza giustificato motivo, creando una prevedibile spaccatura del partito provinciale”. Il vice sindaco De Vitto, i consiglieri comunali di Azione e il capogruppo Favatà si dicono rammaricati per l’impegno profuso nel partito e vanificato: “Abbiamo chiesto invano alla direzione nazionale del partito di intervenire per sanare questa assurda e incomprensibile situazione, e spiace per chi come noi ha creduto e crede in questo nuovo progetto che ad oggi non ha avuto nessuna risposta”, scrivono.

“Oggi non ci sentiamo rappresentati dal duo Amati – Clemente”, affermano, convinti che l’obiettivo sia non già quello di tenere unito un gruppo che “in questi mesi è cresciuto molto”, ma “distruggere e crearsi l’opportunità per essere protagonista alle prossime elezioni amministrative di Foggia. Se questa imbarazzante situazione dovesse risolversi con un nulla di fatto – avvertono - il coordinamento di Candela è pronto in massa a dare le dimissioni”.