I calendiani della prima ora rinnegano il commissariamento, Clemente: “Nostre porte spalancate”

“Siamo noi Azione, e non qualcun altro”. I calendiani della prima ora in provincia di Foggia non si arrendono al commissariamento. Il segretario provinciale Michele Triventi, destituito e rimpiazzato dal commissario provinciale Matteo Iacovelli, sorte toccata a tutti gli organi territoriali, da quello regionale a quelli comunali, guida la ‘resistenza’ del “vertice storico del partito”.

Il gruppo, come precisato dal manager foggiano, è composto da una quindicina di persone: il vice sindaco di Candela e vice segretario provinciale Giuseppe De Vitto; la vice presidente provinciale Patrizia Salvetti; il segretario cittadino di Foggia, l’avvocato Nicola Zingrillo che, per la verità, inizialmente sembrava avesse accettato di buon grado l’allargamento della base; il vice segretario di Foggia, ingegner Ruggiero d’Acunio, che si occupava anche dell’organizzazione provinciale; il consigliere comunale di Candela Leonardo Favatà; Andrea Del Vento, consigliere comunale di Sant’Agata di Puglia; Matteo Falcone, consigliere comunale di Roseto Valfortore; Valeria Evangelista, responsabile provinciale Pari Opportunità; il segretario cittadino di Candela Stefano Pennacchio; il segretario cittadino di Deliceto Lorenzo Racioppo; i dirigenti provinciali Pompeo Lanna, Raffaele Buccino e Carlo Russo. A detta di Triventi, nonostante i proclami e le dichiarazioni d’intenti per lavorare insieme e preservare l’unità del partito, il nuovo commissario Iacovelli e il consigliere regionale Sergio Clemente “stanno procedendo in solitaria”, e la rottura con chi ha lavorato finora al radicamento del partito di Calenda sarebbe inevitabile.

Il “vertice storico del partito”, vale a dire la segreteria eletta meno di un anno fa, si è riunito e ha così sentenziato: “Il commissariamento è illegittimo”. Secondo l’interpretazione del gruppo, infatti, la direzione nazionale del partito ha incaricato Fabiano Amati, nuovo commissario regionale, di traghettare fino al congresso Azione in Puglia, “non certo di intervenire sulle province regolarmente elette, insediate ed organizzate come quella foggiana, che vanta anche numerosi amministratori locali”. I segretari democraticamente eletti non si toccano, questa è la filosofia.

Il gruppo di Triventi collega il ‘ridimensionamento’ della vecchia guardia alle Provinciali: il segretario spodestato riferisce di aver espresso al consigliere regionale Sergio Clemente la volontà di sostenere il presidente della Provincia di Foggia uscente, Nicola Gatta, “cosa che faremo, di fatto – conferma – perché tutti i nostri amministratori hanno già condiviso la nostra posizione. Tutto questo – prosegue Triventi – è stato anche condiviso con gli amici provinciali di Italia Viva, con cui abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione e condivisione di idee e progetti interessanti per il territorio di Capitanata”.

Triventi sceglie la metafora calcistica: davanti al giocatore che “prende la palla con le mani e la porta in rete auspicando di aver segnato”, chiama l’arbitro Calenda o il presidente Carfagna a decretare se sia o meno goal. “Per quanto ci riguarda, questa è un’azione fallosa e, quindi, irregolare. Venisse qualcuno dalla direzione nazionale a dirci se questo è modo di fare politica o se abbiamo ragione noi”. Non menziona nel suo comunicato l’onorevole Nunzio Angiola, deputato di Azione nella passata legislatura, che ha fondato il partito a Foggia e in provincia. “Faccio fatica ad immaginare che lui possa pensarla diversamente”, dice oggi Triventi. Non possiamo saperlo, perché finora non ha rilasciato dichiarazioni alla nostra testata che ha provato a contattarlo. È passato, però, dall’assemblea provinciale convocata dal commissario regionale Fabiano Amati e dai colleghi Sergio Clemente e Ruggiero Menna a Foggia, nella sede delle Acli. Sarebbe apparso piuttosto freddo. Le new entry lo hanno ringraziato per il lavoro svolto in provincia di Foggia e lui si sarebbe ben presto congedato.

La riunione con gli iscritti, a parte l’intervento di qualche componente della stessa frangia di Triventi, si è svolta in un clima cordiale. La sala era piena. È il consigliere regionale Sergio Clemente a tendere la mano al cosiddetto “gruppo storico”, impassibile agli attacchi virulenti: “Sono i benvenuti, noi siamo inclusivi, siamo pronti a recuperare tutti e vogliamo lavorare ad un soggetto politico nuovo che non abbia porte né serrature. Possono entrare tutti. Costruiremo un grande soggetto politico”. Dopo un primo incontro con gli amministratori, ne è stato programmato un altro in settimana e scioglieranno le riserve sull’elezione del presidente della Provincia di Foggia solo mercoledì: “Siamo in fase di ascolto. Negli ultimi giorni hanno aderito altri due consiglieri di Peschici. Ogni giorno - fa sapere entusiasta - contiamo nuove adesioni”.