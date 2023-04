Assessore in una villa abusiva, il caso svelato da 'Fuori dal Coro': "Sono una persona retta e corretta"

"L'assessore ai Lavori pubblici che abita nella casa abusiva? E' possibile sì. Succede a Manfredonia". Da alcune ore nella città sipontina non si fa che parlare della vicenda che vede coinvolta Lucia Trigiani, eletta nella lista 'Strada Facendo-Rotice Sindaco' (all'atto della candidatura avrebbe indicato come indirizzo di residenza una villa abusiva), nominata all'interno dell'esecutivo il 13 marzo scorso.

Non è passato inosservato il servizio andato in onda ieri sera a 'Fuori dal Coro'.

Alla domanda dell'inviato del programma di Mario Giordano, Alessandro Filippelli, l'amministratrice non avrebbe negato del tutto la circostanza ma evidenziato: "E' diverso il discorso, non è che glielo posso raccontare in due minuti". Incalzata dal giornalista, ha poi aggiunto: "In realtà io non ci sto mai qua".

La villa sarebbe li da vent'anni e l'ex marito, ha riferito l'assessora all'inviato di 'Fuori dal Coro', aveva chiesto il condono: "Non gli fu concesso", perché, ha poi spiegato Alessandro Filippelli, "dove abita abusivamente l'assessore, non solo è di proprietà del Comune, ma è anche un'area con vincoli paesaggistici e ambientali ed è pure un sito di interesse archeologico".

Durante il programma sono stati mostrati dei documenti in cui si evincerebbe che vent'anni fa la villa era stata sottoposta a sequestro giudiziario "per violazione urbanistica-edilizia in assenza totale del permesso di costruire", e che avrebbe dovuto essere già oggetto di abbattimento. "Eppure è ancora lì".

"Sono comunque una persona retta e corretta" ha precisato Trigiani: "Glielo faccio spiegare dall'avvocato perché io non so che dirle, io non sono l'intestataria".