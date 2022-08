Forza Italia illude Potenza: non è lui il candidato. Dell'Erba: "Valutiamo se restare nel partito"

Ci ha sperato fino all'ultimo, era pronto a rispondere alla chiamata alle armi di Forza Italia, il partito che dopo una parentesi nella Lega e in 'Sud in Testa', aveva ritrovato il 14 aprile 2022, quando a Roma Tajani aveva ufficializzato il suo ingresso tra gli azzurri insieme al consigliere regionale e concittadino Paolo dell'Erba. Il partito ha però puntato sull'avvocato di Manfredonia, Giandiego Gatta, candidato alla Camera nel collegio uninominale Puglia-U02 Cerignola che include Manfredonia e il Gargano.

Una decisione mal digerita da Dell'Erba, che attraverso un post su Facebook, commenta così l'esclusione di Antonio Potenza: "Ho creduto nella promessa di rinnovamento di Forza Italia, che solo dopo qualche mese vedo disattesa con le elezioni Politiche, per delle candidature "imposte" dall'alto e non rappresentative della comunità locale. Come, invece, poteva essere quella di Antonio Potenza, sindaco di Apricena e persona apprezzata per la sua concretezza e per aver reso la cittadina garganica una piccola perla del territorio. Tra l'altro l'unico sindaco che poteva essere candidato in Puglia per Forza Italia. Una grande occasione che il Partito ha perso,quella di premiare chi fa politica a contatto diretto con il cittadino mettendoci quotidianamente la faccia. Si apre, così, un momento di riflessione che dovrà portarci a capire se la strada intrapresa è quella giusta, oppure se le nostre buone intenzioni vanno condivise con altri interlocutori politici".