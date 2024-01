Pd in festa: sindaci Dem a quota 14, da Peschici arriva la new entry D'Arenzo

Salgono a 14 i sindaci della provincia di Foggia con la tessera del Pd in tasca. Nella sede del Partito Democratico di via Taranto si festeggia l’ingresso del sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, nella grande famiglia Dem.

Eletto a maggio del 2023, due mesi fa ha annunciato la volontà di entrare nel partito di Elly Schlein, concordandola prima con la sua maggioranza. In buona sostanza, il mondo dei civici gli stava stretto e ha avvertito l’esigenza di entrare a far parte della filiera istituzionale Dem da Roma in giù.

La scelta gli spalanca le porte per una crescita sul piano politico. Candidato per la prima volta nel 1998, D’Arenzo, che in passato ha ricoperto anche altri incarichi, si era presentato all’ultimo appuntamento elettorale con il progetto ‘SìAmo Peschici’, che ha totalizzato il 75,38%.

La perla del Gargano ha “svoltato alle ultime Amministrative”, come ha ricordato il segretario provinciale del Partito Democratico, Pierpaolo d’Arienzo, che si dice particolarmente contento della new entry.

A favore di camera, il sindaco di Peschici ha firmato la sua adesione per poi scattare la foto di rito con la tessera verde in mano, quella datata 2023 perché il tesseramento si chiude il 31 gennaio, che reca lo slogan ‘La Forza della Comunità’.

Il big Dem Raffaele Piemontese lo ha definito un “segnale politico importante": “Per me, già faceva parte della nostra famiglia”, ha detto il vice presidente della Regione Puglia, suo main sponsor in campagna elettorale.

Altri amministratori potrebbero accodarsi a lui. Intanto, il vice sindaco lo ha accompagnato a Foggia. Da anni non esiste un circolo a Peschici, finora “enclave di centrodestra”. D’Arenzo è “l’apripista”.

Oltre ai 14 sindaci (a Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Carpino, Ischitella, Peschici, Torremaggiore, Chieuti, Castelluccio Valmaggiore, Troia, Cerignola, Stornara, Orsara e Poggio Imperiale), il Pd può annoverare 132 consiglieri comunali e 39 circoli sparsi in Capitanata.

I dati sono stati aggiornati recentemente dal responsabile dell’Organizzazione Mariano Rauseo anche in vista del rinnovo del Consiglio provinciale.

Poi c’è tutta una schiera di amministratori di area che, per quanto non abbiano aderito al Partito Democratico, da un punto di vista ideologico, si rispecchiano nei suoi valori. D’Arenzo ha scelto invece di mettere a sistema in un partito strutturato la sua passione civica, come rimarcato da Piemontese.

Uno degli obiettivi 2024 del Pd, passata la sbornia della vittoria di Foggia, segnale che ha valicato i confini provinciali, è ricominciare ad aprire circoli e radicarsi sempre di più sul territorio, fino a raggiungere tutti i comuni.

Il partito sta lavorando alle Comunali e sulle alleanze il Partito Democratico appare più ottimista dei Cinquestelle. “Attualmente abbiamo una situazione di stallo a San Severo, ma dovremmo procedere alla chiusura della coalizione e trovare una convergenza – afferma il leader provinciale del Pd - A Manfredonia le interlocuzioni con il gruppo territoriale M5S stanno proseguendo ed erano già in una fase avanzata. Stiamo lavorando anche ad Apricena, anche se non ci sono tutte le forze politiche del campo largo”.

A Troia, la coalizione, in dirittura d’arrivo, dovrebbe riflettere l’uscente. A Torremaggiore le alleanze sono già pronte: sarà riconfermata la candidatura di Emilio Di Pumpo e sarà riproposto l’attuale assetto. A San Giovanni Rotondo l’alleanza coi Cinquestelle non ci sarà: il Movimento ha già costruito una coalizione con alcune forze civiche. Il Pd riparte dall’attuale maggioranza.

Il segretario d’Arienzo non cambia idea: “Le questioni locali è difficile che possano essere eterodirette, vanno valutate di volta in volta”.