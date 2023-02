A Vico tre consiglieri entrano in maggioranza: siglato l’accordo programmatico per le Comunali

I consiglieri di opposizione Raffaella Savastano, Ida Baldassare e Daniele Cusmai aderiscono all’attuale maggioranza di Michele Sementino, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Lo scorso 20 febbraio hanno scelto di sottoscrivere l’accordo programmatico in un incontro con l’attuale sindaco di Vico del Gargano e i consiglieri Raffaele Sciscio, Vincenzo Murgolo, Porzia Pinto, Rita Selvaggio, Silvio Matano, Vincenzo Azzarone e Fiorenzo Mastromatteo.

Hanno condiviso l’idea di un percorso unitario, “perseverando nel comportamento propositivo assunto nei cinque anni appena trascorsi che li hanno portati ad essere attenti ai cambiamenti, presenti e partecipi alle vicende amministrative, accogliendo, quindi, l'invito a condividerne i risultati positivi, tanto al fine di poter aggiungere il proprio contributo al nuovo programma amministrativo. L’auspicio è che possano trovare nuovi stimoli per poter partecipare attivamente alla vita politica con azioni, idee, proposte e programmi innovativi da attuare insieme”.

I partecipanti hanno concordato che la proposta della compagine amministrativa sarà composta da tutti i consiglieri uscenti che aderiscono sottoscrivendo l’accordo programmatico, aprendo alla società civile con incontri e discussioni.

Mancano all’appello Tiziana Casavecchia e Nicola Caputo, che si sono dimessi, e Caterina Apruzzese, che non si ripresenterà alle prossime consultazioni. Il candidato sindaco non sarà Michele Sementino, in virtù del tetto dei due mandati nei comuni al di sopra dei 5mila abitanti. Il nome sarà ufficializzato una volta completata la lista.