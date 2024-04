I renziani scelgono Antonio Potenza: siglato l'accordo con Italia Viva e Noi Siamo

Italia Viva e il movimento Noi Siamo sostengono la candidatura di Antonio Potenza ad Apricena. Mercoledì scorso è stato ufficializzato l’accordo tra la lista civica Uniti per Cambiare, il partito di Matteo Renzi, rappresentato dall’apricenese Matteo Viggiani, responsabile organizzativo dei renziani in Puglia, e l’associazione politica di Francesco D’Innocenzio.

“Abbiamo scelto convintamente di aderire alla lista civica Uniti per Cambiare, con Antonio Potenza sindaco, per dare slancio e continuità al lavoro svolto negli ultimi 12 anni. Lavoro importante e visibile a tutti, che ha reso Apricena una città migliore, apprezzata su tutto il territorio provinciale e presa ad esempio come modello di buona amministrazione pubblica. Siamo entusiasti di poter contribuire al miglioramento di quanto già fatto fino ad oggi e non vediamo l’ora di iniziare”, hanno dichiarato in una nota congiunta Viggiani e D’Innocenzio.

Nei prossimi giorni, illustreranno i dettagli dell’accordo politico anche alla presenza dei vertici provinciali e regionali di Italia Viva.