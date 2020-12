Levata di scudi a cinquestelle contro l'abbattimento di 53 pini: il caso finisce sulla scrivania del ministro dell'Ambiente

Il caso dell'abbattimento dei 53 alberi di pino a Vieste arriva sulla scrivania del ministro dell'Ambiente. La deputata Marialuisa Faro, lo scorso 18 dicembre, ha scritto a Sergio Costa, al presidente del Parco Nazionale del Gargano, alla Soprintendenza dei Beni Culturali e al sindaco di Vieste per manifestare tutto il suo disappunto rispetto alla decisione dell'amministrazione comunale di procedere all'abbattimento della pineta di piazzale Paolo VI.

Nei giorni scorsi è partita anche una petizione online per salvare gli alberi, obiettivo mille firme indirizzate al Comune di Vieste. "Il sollevamento della pavimentazione è un fatto prevedibile che richiede adeguati interventi manutentivi capaci di salvaguardare le piante - afferma la deputata M5S - La nostra Regione ha acquisito negli ultimi anni una spiccata inclinazione turistica proprio perché abbiamo realizzato che il nostro patrimonio culturale e ambientale costituisce il nostro tratto distintivo. Dispiace molto apprendere che l'impegno profuso per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi da parte della politica, in particolare del M5s, e dei cittadini non sia a tutt'oggi permeata nelle progettualità di tutte le amministrazioni comunali".

Se da un lato la deputata condivide la necessità di effettuare la manutenzione dell'area evidentemente trascurata nel corso degli anni, dall'altro contesta la scelta amministrativa di privare la comunità viestana di un patrimonio arboreo unico nel centro cittadino.

Nella nota, rappresenta la necessità di porre un limite alle decisioni amministrative in danno dell'ambiente, chiedendo ai destinatari un fattivo intervento volto a tutelare il patrimonio arboreo comunale.

Dello stesso avviso, la consigliera regionale Rosa Barone che, informata già in primavera della vicenda dalla consigliera viestana Mariateresa Bevilacqua, ha seguito il caso con le colleghe portavoce.

"A Vieste stiamo assistendo ad una levata di scudi contro la decisione dell'amministrazione comunale di tagliare una intera pineta, un polmone verde, nel cuore della città. Bisogna imparare ad ascoltare i cittadini - afferma Rosa Barone - ma anche, come amministratori, ad essere promotori della salvaguardia del nostro bellissimo territorio e del relativo patrimonio ambientale. Per questo, invito l'amministrazione viestana a rivedere il progetto esecutivo, escludendo l'abbattimento della pineta".